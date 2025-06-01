Александр Спиридонов: "Мы славно поработали". Итоги весенней сессии Госдумы

Партия «Единая Россия» законодательно обеспечила исполнение Послания Президента и финансирование всех положений народной программы

Особое внимание в период весенней сессии фракция «Единой России» уделила поддержке участников СВО и членов их семей, семей с детьми, а также регулированию миграционной сферы, защите граждан от кибермошенничества и поддержке малого и среднего предпринимательства.

«По основным направлениям законодательных инициатив планы, которые партия ставила перед собой, были исполнены. Растёт количество законопроектов, которые на сегодняшний день консолидированно вносятся и сенаторами, и депутатами Госдумы, представляющими «Единую Россию». В том числе, растёт количество законопроектов, которые касаются поддержки участников СВО, и количество их инициаторов», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, подводя итоги работы весенней сессии Госдумы.

По его словам, это говорит о консолидированной позиции членов «Единой России» по этому вопросу.

«Направление поддержки участников СВО, членов их семей сегодня в рамках работы и фракции в Госдуме, и сенаторов, представляющих партию в Совете Федерации, является одним из основных направлений», — подчеркнул Владимир Якушев.

Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин отметил, что одной из важных инициатив в поддержку участников СВО стало расширение круга лиц, имеющих право на получение статуса «ветеран боевых действий».

«Этот статус мы распространили на граждан, защищающих приграничные районы страны. Также право на статус ветерана боевых действий получили военнослужащие подразделений МЧС, участвующие в разминировании территорий после боевых действий», — пояснил он.

Кроме того, приняты законы, упрощающие оформление доверенностей для добровольцев, порядок вступления в наследство, а также расширяющие доступ к бесплатной юридической помощи.

«Совсем недавно был принят закон, который позволяет супругам погибших участников СВО сохранить за собой право на пользование транспортным средством. Естественно, это и расширение возможностей в сфере образования, переобучения, получения новой профессии, расширение трудовых гарантий», — отметил Дмитрий Вяткин.

Ещё порядка 10 законопроектов в части поддержки участников СВО и их близких «Единая Россия» рассмотрит в осеннюю сессию Госдумы.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков остановился на других социально значимых законах «Единой России».

«Одна из важных тем связана с регулированием миграции, и прежде всего с пресечением нелегальной миграции. Конечно, в центре нашего внимания всегда находится поддержка материнства и детства. Прежде всего, это продление действия материнского капитала до 31 декабря 2030 года, и увеличение с 50 тысяч до 1 миллиона размера необлагаемых налогом на доходы физических лиц выплат матерям, которые родили ребёнка. Важно, что был повышен размер пособий по беременности и родам для студентов вузов и колледжей. Дополнительно была проиндексирована военная пенсия — с 1 января 2025 года до уровня инфляции за прошедший год. Ряд законов был принят, направленных на защиту людей от кибермошенничества, тема которая многих волнует. Был установлен запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг, что тоже касается очень многих наших граждан. Несколько законов приняли по вопросу кредитных каникул. А в осеннюю сессию мы рассмотрим вопрос о кредитных каникулах при рождении ребёнка», — рассказал он. Большая работа была проведена по совершенствованию среднего профессионального образования и обучению в вузах, подчеркнул Александр Жуков.

«Это и правительственные часы, которые были проведены на эту тему, и целый ряд важнейших законов. Например, закон о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования», — добавил он.

Также были приняты поправки в закон «О бюджете».

«В этих поправках объем расходов был увеличен более чем на 800 миллиардов рублей, в том числе на реализацию национальных проектов — более 100 миллиардов рублей. Ещё из экономических законов я бы отметил принятый вчера закон о платформенной экономике. Новая абсолютно сфера регулирования, очень непростой закон, но чрезвычайно важный. А также принятый совсем недавно в исполнении поручения Президента закон об ускорении процессов деофшоризации российской экономики, упрощения порядка возврата активов из недружественных стран. И о законе о общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», — пояснил Александр Жуков.

«Говоря об итогах весенней сессии в Государственной Думе и работе фракции, хочется отметить, что фракция приняла 138 законопроектов. Это в первую очередь экономика, промышленность, социальная сфера, культура, образование, борьба с кибермошенниками. Большой блок был посвящен поддержке участников специальной военной операции и их семей. Это 16 законопроектов, которые были приняты в эту сессию, например, упрощен порядок получения доверенности участниками СВО, также упрощен порядок получения вступления в наследство для родственников погибших участников СВО, приняты законы, расширяющие доступ к бесплатной юридической помощи семьям участников СВО и многие другие решения.», - прокомментировал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Спиридонов.

Также Александр Юрьевич отметил, что по поручению нашего Президента продлено действие материнского капитала до 2030 года.

«Самое важное, что это не просто принято на законодательном уровне, но и то, что вместе с Правительством смогли найти необходимое финансирование для реализации этого послания и остальных в целом. На сегодня законодательно полностью обеспечено послание Президента Федеральному Собранию», - отметил парламентарий.