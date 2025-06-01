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Барельеф Ломоносова в Архангельске может сменить место прописки

Летом проведем экспертизу стелы с барельефом Ломоносова на пересечении набережной Северной Двины и улицы Попова, обещает градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев. И объясняет, как оно будет:

 - Памятный знак уставлен в 2011 году к 300-летию великого ученого на благотворительные средства. Несмотря на относительно небольшой срок жизни, конструкция требует значительного ремонта.

Например, от стелы отпали буквы – они металлические, прикреплены на клей и, естественно, не выдерживают температурных перепадов. 

 Еще проблема – трещины как на гранитных листах, так и на самом барельефе. Ветер идет с реки, и осадки под сильным давлением попадают в щелевые зазоры, замерзают, лед начинает распирать материал, образуя трещины.

 Памятник заметно накренился. Как объясняют эксперты, рядом проходит теплотрасса, вдоль нее – дренаж, что ведет к осушению грунта и его просадке. 

 Специалисты называют причиной аварийного состояния ошибки, допущенные при проектировании памятника – выборе материалов, из которых он сделан, места его установки, особенностей монтажа.

 Очевидно, что простому ремонту стела не подлежит. Потребуется разбор и полное обследование конструкции, чтобы уже точно определить причины ее разрушения и избежать их впоследствии.

Помимо этого, из-за теплотрассы рассматривается вопрос о переносе стелы в другое место. Решение будет принято по завершении экспертизы – специалисты проведут ее в течение лета. В любом случае памятник нашему великому земляку будет сохранен.


15 июль 11:18 | : Политика / Культура

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