Северодвинск. Прощание с "Осенью"

Панегирик по забегаловке от главы города корабелов Игоря Арсентьева:

- Коротко и по делу: злополучный бар «Осень» около ЗАГСа закрыт!



Безусловно, получился длительный процесс по ликвидации такого «атмосферного» заведения, но главное - наливайка не работает. Два года назад, когда предприниматель решил, что открытие питейного заведения по-соседству с городским ЗАГСом - это допустимо, к счастью, большинство северодвинцев, как и я, с этим не согласились. Случай - вопиющий.



На тот момент методов борьбы с такими заведениями было не так много, но мы использовали все. Как итог - министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 8 июля внесло изменения в лицензию розничной продажи алкогольной продукции и исключило злополучный бар.



Сейчас продолжаем судебные разбирательства, чтобы собственник помещений, в которых была расположена наливайка, привел в прежнее состояние помещение, расположенное на первом этаже этого многоквартирного дома после незаконной перепланировки.



