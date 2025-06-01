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Северодвинск. Прощание с "Осенью"

Панегирик по забегаловке от главы города корабелов Игоря Арсентьева:

- Коротко и по делу: злополучный бар «Осень» около ЗАГСа закрыт! 


 Безусловно, получился длительный процесс по ликвидации такого «атмосферного» заведения, но главное - наливайка не работает. Два года назад, когда предприниматель решил, что открытие питейного заведения по-соседству с городским ЗАГСом - это допустимо, к счастью, большинство северодвинцев, как и я, с этим не согласились. Случай - вопиющий. 

 На тот момент методов борьбы с такими заведениями было не так много, но мы использовали все. Как итог - министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 8 июля внесло изменения в лицензию розничной продажи алкогольной продукции и исключило злополучный бар. 

 Сейчас продолжаем судебные разбирательства, чтобы собственник помещений, в которых была расположена наливайка, привел в прежнее состояние помещение, расположенное на первом этаже этого многоквартирного дома после незаконной перепланировки.


13 июль 10:27 | : Политика

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