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"Новые люди" отвезли школьников из Маймаксы в музей "Малые Корелы"

К секретарю регионального отделения партии «Новые люди» в Архангельской области, депутату Архангельской городской Думы Владиславу Виривскому (ссылка: https://vk.com/virivskiy) обратились из Средней школы №60 в Маймаксе с запросом на участие в организации поездки в музей-заповедник «Малые Корелы» для учеников, которые посещают детский лагерь при школе. 

 Партия организовала трансфер для школьников до Малых Корел, где работники музея провели для них экскурсию и игровые программы, а также рассказали об истории деревянного зодчества. 

«Мы планируем продолжать помогать школам в организации таких полезных, образовательных поездок для школьников. Важно поддерживать интерес молодого поколения к нашей истории, а также включать в образовательный процесс выездные мероприятия и экскурсии, которые расширяют кругозор», – комментирует Владислав Виривский.


29 июнь 12:41 | : Политика / Культура

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