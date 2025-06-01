"Новые люди" отвезли школьников из Маймаксы в музей "Малые Корелы"

К секретарю регионального отделения партии «Новые люди» в Архангельской области, депутату Архангельской городской Думы Владиславу Виривскому (ссылка: https :// vk . com / virivskiy ) обратились из Средней школы №60 в Маймаксе с запросом на участие в организации поездки в музей-заповедник «Малые Корелы» для учеников, которые посещают детский лагерь при школе.

Партия организовала трансфер для школьников до Малых Корел, где работники музея провели для них экскурсию и игровые программы, а также рассказали об истории деревянного зодчества.

«Мы планируем продолжать помогать школам в организации таких полезных, образовательных поездок для школьников. Важно поддерживать интерес молодого поколения к нашей истории, а также включать в образовательный процесс выездные мероприятия и экскурсии, которые расширяют кругозор», – комментирует Владислав Виривский.



