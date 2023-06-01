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Дмитрий Морев рассказал жителям Северного округа, что им ждать в будущем

Глава Архангельска традиционно поделился своими впечатлениями от рабочей поездки по городу:

- Во время рабочей поездки в Северный округ по традиции пообщался с местными жителями и общественниками.

 Обсудили капремонт дорог, который уже заканчивается. А также вопрос о том, что может появиться на месте старых аварийных домов. Не все жители хотят переезжать из округа в центр, здесь растут их дети и внуки.

 Рассказал о поэтапном развитии Северного округа. Уже сейчас здесь создается соответствующая инфраструктура под застройку – ремонтируются дороги, обустраиваются тротуары, появляются благоустроенные территории. После сноса старых «деревяшек» будут сформированы земельные участки для включения их в программу переселения.

 Сейчас определено несколько территорий под застройку на улице Конзихинской, хорошие перспективы вижу на улицах Партизанской и Орджоникидзе, где идет расселение.

 А до конца этого года в Архангельске сдадут семь новых домов для переселения из ветхого и аварийного фонда.


03 август 15:28 | : Политика

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