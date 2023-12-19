Глава Плесецкого округа рассказал о важности школьных автобусов

Глава Плесецкого муниципального округа единодушен с Президентом РФ в вопросе продления программы по обновлению парка школьных автобусов.

Отметим, Президент России Владимир Путин на форуме глав муниципальных образований «Малая родина – сила России» поддержал инициативу проекта «Единой России» #НоваяШкола о продлении программы по обновлению парка школьных автобусов.

- Этот темп обновления школьных автопарков нужно сохранять. Дети из отдалённых сёл и деревень должны добираться до школ быстро и безопасно, - подчеркнул Президент.

Ежегодно в рамках этой программы в регионы нашей страны поступает порядка 4000 новых школьных автобусов. На эти цели выделяется около 10 млрд. рублей в год. За последние 3 года было закуплено порядка 11 тысяч новых школьных автобусов.

- Программа модернизации школьных автобусов, их замены на более современные, безопасные – это очень значимая программа «Единой России». Она составляет важную часть развития системы образования по обеспечению безопасности детей, их быстрой и комфортной доставки до места обучения – школы. Все автобусы в Плесецком муниципальном округе получены в рамках реализации партийной программы. В 2022 году мы приобрели два автобуса для Плесецкой и Федовской школ. В этом году дополнительных заявок мы не делали, но на следующий год планируем попросить ещё, поскольку программа продлена, мы будем обращаться в министерство образования Архангельской области с тем, чтобы нам предоставили новые автобусы взамен технически и морально устаревших (срок эксплуатации 10 лет). Решение, озвученное Президентом РФ Владимиром Путиным особенно важно для сельских школ. Очень часто школьный автобус является связующей нитью между учебным заведением и местом проживания наших детей, - подчеркнул секретарь Плесецкого местного отделения Партии, глава округа Александр Кузнецов.



