Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Плесецкого округа рассказал о важности школьных автобусов

Глава Плесецкого муниципального округа единодушен с Президентом РФ в вопросе продления программы по обновлению парка школьных автобусов.

Отметим, Президент России Владимир Путин на форуме глав муниципальных образований «Малая родина – сила России» поддержал инициативу проекта «Единой России» #НоваяШкола о продлении программы по обновлению парка школьных автобусов.

- Этот темп обновления школьных автопарков нужно сохранять. Дети из отдалённых сёл и деревень должны добираться до школ быстро и безопасно, - подчеркнул Президент.

Ежегодно в рамках этой программы в регионы нашей страны поступает порядка 4000 новых школьных автобусов. На эти цели выделяется около 10 млрд. рублей в год. За последние 3 года было закуплено порядка 11 тысяч новых школьных автобусов.

- Программа модернизации школьных автобусов, их замены на более современные, безопасные – это очень значимая программа «Единой России». Она составляет важную часть развития системы образования по обеспечению безопасности детей, их быстрой и комфортной доставки до места обучения – школы. Все автобусы в Плесецком муниципальном округе получены в рамках реализации партийной программы. В 2022 году мы приобрели два автобуса для Плесецкой и Федовской школ. В этом году дополнительных заявок мы не делали, но на следующий год планируем попросить ещё, поскольку программа продлена, мы будем обращаться в министерство образования Архангельской области с тем, чтобы нам предоставили новые автобусы взамен технически и морально устаревших (срок эксплуатации 10 лет). Решение, озвученное Президентом РФ Владимиром Путиным особенно важно для сельских школ. Очень часто школьный автобус является связующей нитью между учебным заведением и местом проживания наших детей, - подчеркнул секретарь Плесецкого местного отделения Партии, глава округа Александр Кузнецов.


22 январь 08:10 | : Политика

Главные новости


Молодые педагоги не забыты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Развод – дело государственное? Ликбез для Милонова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (211)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20