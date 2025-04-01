В это воскресенье теплоходы побегут по Северной Двине

Открытие летней навигации презентует градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- Летняя навигация открывается: с 27 апреля на всех городских речных маршрутах начнут работать теплоходы!



В субботу – завершающий день работы буксиров. Мы заблаговременно заключили контракт на речной транспорт. Флот Архречпорта готов, новые дизель-генераторы теперь установлены на теплоходах «Москва-49», «Москва-124», «Аквамарин», «Сапфир», «Москва-36». Это позволит в холодное время - в начале весны и в конце навигации - улучшить теплоснабжение пассажирских салонов.



На организацию речных перевозок из бюджета города в этом году направлено более 50 млн рублей. Четыре маршрута остаются муниципальными: Архангельск – Кегостров, МЛП – Соломбала, МЛП – Лесозавод № 14, Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23. Сообщение между Соломбалой и о. Хабарка традиционно входит в состав межмуниципального маршрута.



Стоимость проезда на теплоходе до Кегострова составит 45 рублей, на остальных линиях – 40 руб. В период празднования 80-летия Победы с 3 по 12 мая проезд для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным.



Расписание движения будет опубликовано в группе администрации города Открытый Архангельск.