Александр Цыбульский: «Меморандум об объединении с НАО утратил силу»

В ходе сегодняшнего отчета депутатам о прошедшей пятилетке, главе Архангельской области был задан вопрос о меморандуме по объединению с Ненецким автономным округом. Кстати, задал его Алексей Канюков, представляющий в региональном заксобрании то самое НАО.

Александр Витальевич ответил буквально следующее:

— Моя позиция по этому вопросу не изменилась. Я считаю, что это было правильно решение, но люди, как я понял, с моим мнением не согласились, поэтому меморандум утратил какую-либо силу.

Напомним, 5 лет назад Александр Цыбульский был поставлен Москвой на Архангельскую область как раз с задачей укрупнения региона. Что встретило крайне негативную реакцию у жителей Заполярного округа. Снова муссировать эту тему перед сентябрьскими выборами (и там, и там), как минимум, недальновидно.

Посмотрим, что будет дальше…