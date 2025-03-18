Равнение на АрхГорДуму!

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Архангельская городская Дума стала победителем конкурса на лучшую организацию работы представительных органов городских округов в Архангельской области

 

В День местного самоуправления в Архангельском областном Собрании подвели итоги конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципалитетов Архангельской области.

 Цель конкурса — выявить эффективные практики и использовать их в других муниципалитетах для развития системы местного самоуправления.

 В конкурсе было две номинации: среди муниципальных округов и районов и среди городских округов.

 В первой номинации лидером стало Собрание депутатов Верхнетоемского муниципального округа, второе место досталось Собранию Вельского муниципального района, а третье — Собранию Виноградовского муниципального округа.

 Среди городских округов победителем стала Архангельская городская Дума, серебро и бронзу разделили Дума города Коряжмы и Городской Совет депутатов города Новодвинска соответственно.

 При оценке работы представительных органов учитывались общая организация и планирование работы, правотворческая и контрольная деятельность, информационная открытость, работа с обращениями граждан, взаимодействие с местным сообществом и повышение гражданской активности населения.

 Председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева отметила, что наиболее эффективные практики будут обобщены и представлены на заседании Координационного Совета представительных органов муниципалитетов при областном Собрании, которое состоится 28 мая в Архангельске. Там же состоится награждение победителей конкурса.

 — От всей души поздравляю победителей конкурса! Особенно приятно это делать в День местного самоуправления. Это ещё одна возможность выразить работникам представительных органов признательность за добросовестный и ответственный труд, умение работать в диалоге с населением и стремление сделать жизнь своих земляков лучше, — подчеркнула Екатерина Владимировна.

 Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы, прокомментировал победу в конкурсе. По его словам, ещё на февральской сессии депутаты решили сформировать пакет документов для участия в конкурсе среди представительных органов городских округов Архангельской области.

 — Для нас это возможность сверить часы и оценить уровень работы городской Думы в сравнении с другими муниципалитетами. Хочу поблагодарить депутатов городской Думы и весь коллектив аппарата за достойный уровень участия в этом конкурсе и работу в целом, — сказал Иван Александрович.

22 апрель 10:24 | : Политика

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