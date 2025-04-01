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Владимир Сухарев ушел из ЛДПР «сосредоточиться на Яграх»

Большой депутат (во всех смыслах) Архангельского областного Собрания Владимир Сухарев решил покинуть партию Жириновского.

Об этом он сделал соответствующее заявление в соцсетях:

— Хочу подчеркнуть: это решение — исключительно мой личный выбор. Никакого давления извне не оказывалось. В партию я вступал по убеждению, и по тем же убеждениям принял решение о выходе. Я по-прежнему разделяю многие идеи ЛДПР и уважаю память Владимира Жириновского. Этим шагом я, прежде всего, хочу исключить любые попытки использования моего имени в политической борьбе. 

Более того, за время работы я окончательно убедился в необходимости минимизировать политическую составляющую в текущей деятельности. Сейчас передо мной стоит целый ряд чётких и конкретных задач, решения которых я намерен добиваться в тесном сотрудничестве с Губернатором Архангельской области Александром Витальевичем Цыбульским и главой Северодвинска Игорем Валентиновичем Арсентьевым.

Как и прежде, я буду уделять особое внимание развитию территорий, с которыми меня связывают особые узы: острову Ягры, старой части Северодвинска, селу Ненокса, станции Рикасиха, поселку Сопка и деревне Сюзьма.

Сухарев известен, прежде всего, как «депутат от станка», в его официальной биографии на сайте АОСД в разделе "Образование" стоит только "Северодвинское ПТУ №1", токарь-универсал 3 разряда. При этом в ЛДПР он сделал неплохую карьеру (дорос до лидера регионального отделения).

Помятую ныне модный тренд у оппозиционных политиков поморского разлива, можно предположить, что в скором времени мы увидим Сухарева в рядах одной известной партии, и будем читать длинное и витиеватое объяснение такого поступка

16 апрель 13:53 | : Политика / Скандалы

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