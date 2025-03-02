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Глава Мезени Валерий Авдеев побывал в гостях у тружениц тыла

Жительницам Зареченского территориального отдела – большим труженицам, хлебнувшим трудностей и лишений в годы Великой Отечественной войны, во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина вручены юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы ⭐

На днях глава Мезенского округа навестил тружениц тыла Зинаиду Александровну Ружникову из деревни Березник и Анну Васильевну Казакову из деревни Азаполье.

Зинаида Александровна – уроженка Погорельца. Война началась для юной девочки, когда ей было всего 11 лет. Глава семьи в то время уже умер, поэтому мать растила Зину и её младшего брата одна. 

Тяжело приходилось без мужчины в доме. Зинаида помогала матери на ферме: доила коров, ухаживала за ними, возила на лошадях молоко на маслозавод в соседнюю деревню Березник, в летние месяцы работала на полях, где выращивали капусту и турнепс, трудились на сенокосе.

А после войны Зинаида Александровна была дояркой в совхозе, затем работала продавцом в магазине Совхозрабкоопа. Награждена медалями «Труженик тыла», «Ветеран труда» и юбилейными медалями «За Победу над Германией».

Анна Васильевна Казакова – долгожительница деревни Азаполье, ей 99 лет.

После окончания 7 классов Азапольской школы, в июне 1941 года пошла работать в колхоз «Новая жизнь» рассыльной. Затем, до 1944 года, была избачом в Азапольском клубе, а с октября 1944 года – агентом Укоминзага на два сельсовета, Целегорский и Козьмогородский.

Тяжелыми выдались и трудовые годы после окончания войны: Анна Васильевна в составе бригады ходила на озеро Варшу, ловили рыбу неводами, солили, сушили и всё сдавали на приёмный пункт. После Варши работала в деревне Черсова на лесозаготовках и в совхозе на разных работах.

59 лет она прожила в законном браке. Вместе с мужем вырастили пятерых детей. А сегодня у Анны Васильевны пятеро внуков, две правнучки и правнук. В большой семье она – главная, всё держит под контролем, всем живо интересуется и всегда рада гостям в своем доме в Азаполье, где проживает с сыном Сергеем.

Спасибо вам, дорогие, за ваши труды, стойкость, за крепкую страну-победительницу и пример ответственного отношения к жизни!

Вперёд, к юбилею Великой Победы!

22 март 12:25 | : Политика

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