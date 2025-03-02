В бюджете нашлись еще 725 млн рублей на развитие Архангельска

Дополнительные средства – результат системной работы администрации города в части налоговых доходов и экономии за прошлый год. Сегодня на сессии депутаты гордумы поддержали наши предложения по распределению. Подробности приятной находки от градоначальника Архангельска Дмитрия Морева:

- Отмечу несколько важных направлений дополнительного финансирования.

Поддержим жителей островов. Более 150 млн рублей направляем на организацию работы водного транспорта: как в ледоход и ледостав, так и в период летней навигации. Эта мера позволяет оставлять приемлемой цену билетов на теплоходы. Средства выделили и на содержание причалов – 1,5 млн.



Планируем снести существенно больше ветхих домов. Это вопрос безопасности и внешнего облика города. Добавили на эти цели 5 млн рублей.



Дороги. На ямочный ремонт добавляем еще 8 млн рублей к ранее предусмотренным 10-ти. Финансируем расширение ул. Ленина в районе пересечения с пр. Ленинградским и ул. Холмогорской (24 млн рублей). Занимаемся проектом по кольцу на выезде из Соломбалы. На ремонт тротуаров – плюс 10 млн рублей.



Еще 16 млн рублей выделили на программу строительства новых линий освещения. А ранее в бюджете уже было заложено 32 млн рублей.



Округа получают дополнительные средства на ремонт детских площадок.

Более 100 млн рублей предназначены на нужды учреждений социальной сферы: учли пожелания депутатов, которые работают с жителями в своих округах.