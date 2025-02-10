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НАО остался без хозяина

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил о своей досрочной отставке. Напомним, срок его полномочий заканчивался в сентябре этого года. В округе прямые выборы главы не проводятся, предложенные Москвой кандидатуры утверждают местные депутаты.

«Меня ждет новая работа» - заявил в прощальном слове отставник. И вряд ли это будет повышение, работой Юрия Васильевича не доволен ни федеральный центр, ни жители округа. Он здесь так и не стал своим, плюс его «резюме» изрядно подпортили громкие коррупционные скандалы в ближайшем губернаторском окружении.

А еще не выполнена главная задача пятилетки – зависло объединение НАО с  Архангельской областью.

На сегодняшний день главный ожидаемый сюрприз – кто займет «трон» главы НАО. По прогнозам наших наблюдателей, это снова будет пришлый.

18 март 16:52 | : Политика

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