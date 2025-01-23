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Дмитрий Морев рассказал о пользе Госуслуг

Информация от главы Архангельска:

- Более 6 тысяч сообщений от жителей Архангельска поступило в адрес администрации города за прошлый год через Платформу обратной связи (ПОС) на Госуслугах.

Это удобный сервис для обращений в адрес органов власти. Система ПОС начала внедряться в 2020 году и сейчас является одной из значимых - и для решения конкретных вопросов, и для анализа проблем. На эту информацию мы опираемся при формировании бюджета.

Доступ к платформе не требует установки дополнительного программного обеспечения. Разработано и мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Развитие цифровых платформ является одной задач нового президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Для работы с обращениями жителей мы используем все возможности: личные приемы, встречи в округах, прямые линии, официальные запросы на сайте администрации, через электронную и обычную почту. Большой объем информации от горожан получаем в группе Открытый Архангельск. Обратная связь служит общему делу развития города.

14 март 14:11 | : Политика

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