Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Команда Фролова передала женщинам, пережившим войну, юбилейные медали

Их осталось очень немного – тех, кто пережил самую страшную в истории человечества войну. Дети, чьи отцы ушли на фронт, заменили их на заводах и в колхозах. Огромные невзгоды пережили те, кому волей судьбы пришлось оказаться на временно оккупированной врагом территории. Для всех них День Победы – главный праздник, а юбилейные медали – знак гордости и сопричастности к великому подвигу народа, разгромившего нацизм.

 В детстве Алевтине Иосифовне Москвиной пришлось пережить немало испытаний. В четырехлетнем возрасте она с сестрой Розой оказались в концлагере и была разлучена с семьей. Под Гатчиной немцами был создан специальный лагерь для детей, которые были донорами для раненых.

 - Я запомнила какие-то нары, мы на них спали, и немца в очках. Я его так боялась! У нас постоянно брали кровь, я этого тоже боялась. И рука у меня с тех пор плохо двигается, - рассказывает Алевтина Иосифовна. 

 Вспоминает со слезами, что когда их освободили в 1944 году, наши солдаты закутали изможденных детишек в тёплые одеяла, потом привезли в Токсово. Оказавшись в детском доме после концлагеря, шестилетняя девочка не помнила ни дату рождения, ни имен своих родных. Так ей дали отчество Иосифовна – в честь Верховного главнокомандующего. День рождения выбрали тоже очень символический.

 - Мне тогда воспитатели сказали: «Вторым рождением ты обязана солдатам, которые освободили вас из немецкого лагеря. И пусть у тебя день рождения будет 10 мая. Так и повелось: 9 мая – праздник для всей страны, а 10-го – мой, – говорит Алевтина Москвина.

 После войны она окончила ремесленное училище, после которого по распределению попала в Архангельск. Здесь она вышла замуж и родила двоих детей. И только в 1984 году узнала, что у нее есть еще две сестры – Мария и Зоя. Маша пережила блокаду, а Зоя была в плену и после войны они с матерью жили в Ленинграде. К сожалению, мама девочек умерла за два года до их воссоединения. Сестры часто звали Алевтину Иосифовну к себе в Санкт-Петербург, но она уже полюбила Архангельск и решила остаться здесь.

 - Узникам нацистских концлагерей выпали нечеловеческие испытания. И после войны именно это поколение поднимало страну, сделало ее великой. Низкий поклон вам  Алевтина Иосифовна, крепкого здоровья, и долгих-долгих лет счастливой жизни, - сказал, вручая ветерану медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

 Римма Александровна Туфанова родилась 20 февраля 1931 года в Архангельске. В годы войны, как и тысячи архангельских подростков была отправлена на уборку урожая в колхозы области. Дети заменили взрослых ушедших на фронт. 

 - Мы собирали картошку, морковь. Все – руками, с утра и до вечера. Уставали, конечно, но знали, понимали, что это наш, пусть небольшой, вклад в общую Победу, - говорит Римма Александровна. 

 В 1947 году Римма Александровна окончила неполную школу №10. Получила диплом агронома и с 1959 года работала в Северном УГМС инженером-агрометеорологом, создавала в нашей области сеть ведомственных агрометпостов. Воспитала двух дочерей Светлана и Юлия, пять внуков. Медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Римме Туфановой вручил депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.

 - Нам выпала уникальная возможность прикоснуться к великому подвигу – общаться с теми, кто 80 лет назад вместе со всей нашей огромной страной является главным участником главного события истории человечества – Победы над фашизмом. Наши ветераны по сути – это наши родители. И мы к ним относимся по-особому – как к строгим и справедливым отцам и матерям. Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую сыновью дань уважения тем, кто героически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, кто трудился в тылу, а потом возродил родную землю из пепелища после Великой Победы. Нет таких слов, которыми можно было бы в полной мере передать всю благодарность за бессмертный подвиг наших ветеранов, - отметил Александр Фролов.

 Напомним, что на сегодняшний день в городе воинской славы Архангельске проживают 29 участников Великой Отечественной войны, 32 бывших узника концлагерей, 18 жителей блокадного Ленинграда и один - житель осажденного Сталинграда. 371 архангелогородец имеет статус труженика тыла.


07 март 15:11 | : Политика

Главные новости


Юрий Шалауров: «В Народный фронт за красивые глаза не берут»
Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (106)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20