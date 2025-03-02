Команда Фролова передала женщинам, пережившим войну, юбилейные медали

Их осталось очень немного – тех, кто пережил самую страшную в истории человечества войну. Дети, чьи отцы ушли на фронт, заменили их на заводах и в колхозах. Огромные невзгоды пережили те, кому волей судьбы пришлось оказаться на временно оккупированной врагом территории. Для всех них День Победы – главный праздник, а юбилейные медали – знак гордости и сопричастности к великому подвигу народа, разгромившего нацизм.

В детстве Алевтине Иосифовне Москвиной пришлось пережить немало испытаний. В четырехлетнем возрасте она с сестрой Розой оказались в концлагере и была разлучена с семьей. Под Гатчиной немцами был создан специальный лагерь для детей, которые были донорами для раненых.

- Я запомнила какие-то нары, мы на них спали, и немца в очках. Я его так боялась! У нас постоянно брали кровь, я этого тоже боялась. И рука у меня с тех пор плохо двигается, - рассказывает Алевтина Иосифовна.

Вспоминает со слезами, что когда их освободили в 1944 году, наши солдаты закутали изможденных детишек в тёплые одеяла, потом привезли в Токсово. Оказавшись в детском доме после концлагеря, шестилетняя девочка не помнила ни дату рождения, ни имен своих родных. Так ей дали отчество Иосифовна – в честь Верховного главнокомандующего. День рождения выбрали тоже очень символический.

- Мне тогда воспитатели сказали: «Вторым рождением ты обязана солдатам, которые освободили вас из немецкого лагеря. И пусть у тебя день рождения будет 10 мая. Так и повелось: 9 мая – праздник для всей страны, а 10-го – мой, – говорит Алевтина Москвина.

После войны она окончила ремесленное училище, после которого по распределению попала в Архангельск. Здесь она вышла замуж и родила двоих детей. И только в 1984 году узнала, что у нее есть еще две сестры – Мария и Зоя. Маша пережила блокаду, а Зоя была в плену и после войны они с матерью жили в Ленинграде. К сожалению, мама девочек умерла за два года до их воссоединения. Сестры часто звали Алевтину Иосифовну к себе в Санкт-Петербург, но она уже полюбила Архангельск и решила остаться здесь.

- Узникам нацистских концлагерей выпали нечеловеческие испытания. И после войны именно это поколение поднимало страну, сделало ее великой. Низкий поклон вам Алевтина Иосифовна, крепкого здоровья, и долгих-долгих лет счастливой жизни, - сказал, вручая ветерану медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

Римма Александровна Туфанова родилась 20 февраля 1931 года в Архангельске. В годы войны, как и тысячи архангельских подростков была отправлена на уборку урожая в колхозы области. Дети заменили взрослых ушедших на фронт.

- Мы собирали картошку, морковь. Все – руками, с утра и до вечера. Уставали, конечно, но знали, понимали, что это наш, пусть небольшой, вклад в общую Победу, - говорит Римма Александровна.

В 1947 году Римма Александровна окончила неполную школу №10. Получила диплом агронома и с 1959 года работала в Северном УГМС инженером-агрометеорологом, создавала в нашей области сеть ведомственных агрометпостов. Воспитала двух дочерей Светлана и Юлия, пять внуков. Медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Римме Туфановой вручил депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.

- Нам выпала уникальная возможность прикоснуться к великому подвигу – общаться с теми, кто 80 лет назад вместе со всей нашей огромной страной является главным участником главного события истории человечества – Победы над фашизмом. Наши ветераны по сути – это наши родители. И мы к ним относимся по-особому – как к строгим и справедливым отцам и матерям. Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую сыновью дань уважения тем, кто героически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, кто трудился в тылу, а потом возродил родную землю из пепелища после Великой Победы. Нет таких слов, которыми можно было бы в полной мере передать всю благодарность за бессмертный подвиг наших ветеранов, - отметил Александр Фролов.

Напомним, что на сегодняшний день в городе воинской славы Архангельске проживают 29 участников Великой Отечественной войны, 32 бывших узника концлагерей, 18 жителей блокадного Ленинграда и один - житель осажденного Сталинграда. 371 архангелогородец имеет статус труженика тыла.



