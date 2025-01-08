В Архангельске депутаты наградили узницу фашизма и жительницу блокадного Ленинграда

Сегодня депутат Государственной Думы России Елена Вторыгина, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и городской депутат Кристина Саблина посетили с почетной миссией двух ветеранов – Валентину Сергеевну Самусь и Тамару Ивановну Городову, чтобы поздравить их с предстоящим празднованием 80-летия Победы и вручить заслуженные медали.



Валентина Сергеевна Самусь, которой сейчас 88 лет, с трепетом вспоминает свое тяжелое военное детство. В годы войны она вместе с родителями жила в доме, который захватили фашисты. Она рассказывает о страшных днях, проведенных в концлагере, и делится своими мыслями о том, как важно быть честными и трудолюбивыми.



«Дай Бог, чтобы вы были честными, трудолюбивыми, как мы, прожили и перенесли войну, не одну войну. Дай Бог им так все переживать, все надо терпеть!» – с волнением говорит Валентина Сергеевна.



Иван Воронцов подчеркнул, что память о героях, которые защищали и восстанавливали страну, всегда будет жить в сердцах жителей всей страны. Он отметил, что ветераны – это люди, на которых стоит равняться, и что их подвиг заслуживает вечной благодарности.



Тамара Ивановна Городова, родившаяся в Ленинграде в 1939 году и награжденная знаком «Житель Блокадного Ленинграда», тепло встретила гостей у себя дома. Она с гордостью, но со слезами на глазах рассказала о своем прошлом и пожелала всем здоровья и долголетия.



Депутаты были поражены её силой духа и стойкостью. В конце встречи они поблагодарили её за гостеприимство и пожелали ей всего самого наилучшего.

Кристина Саблина выразила свою благодарность ветеранам за их мужество и стойкость. Она пожелала Тамаре Ивановне крепкого здоровья и еще много лет жизни, чтобы она могла продолжать делиться своими воспоминаниями.



Елена Вторыгина подчеркнула важность этого дня для всех ветеранов. Она отметила, что вручение медалей – это не только знак внимания, но и способ выразить глубокую признательность за их подвиг.



