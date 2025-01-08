Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске депутаты наградили узницу фашизма и жительницу блокадного Ленинграда

Сегодня депутат Государственной Думы России Елена Вторыгина, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и городской депутат Кристина Саблина посетили с почетной миссией двух ветеранов – Валентину Сергеевну Самусь и Тамару Ивановну Городову, чтобы поздравить их с предстоящим празднованием 80-летия Победы и вручить заслуженные медали.

 Валентина Сергеевна Самусь, которой сейчас 88 лет, с трепетом вспоминает свое тяжелое военное детство. В годы войны она вместе с родителями жила в доме, который захватили фашисты. Она рассказывает о страшных днях, проведенных в концлагере, и делится своими мыслями о том, как важно быть честными и трудолюбивыми.

 «Дай Бог, чтобы вы были честными, трудолюбивыми, как мы, прожили и перенесли войну, не одну войну. Дай Бог им так все переживать, все надо терпеть!» – с волнением говорит Валентина Сергеевна.

 Иван Воронцов подчеркнул, что память о героях, которые защищали и восстанавливали страну, всегда будет жить в сердцах жителей всей страны. Он отметил, что ветераны – это люди, на которых стоит равняться, и что их подвиг заслуживает вечной благодарности.

 Тамара Ивановна Городова, родившаяся в Ленинграде в 1939 году и награжденная знаком «Житель Блокадного Ленинграда», тепло встретила гостей у себя дома. Она с гордостью, но со слезами на глазах рассказала о своем прошлом и пожелала всем здоровья и долголетия.

 Депутаты были поражены её силой духа и стойкостью. В конце встречи они поблагодарили её за гостеприимство и пожелали ей всего самого наилучшего.

Кристина Саблина выразила свою благодарность ветеранам за их мужество и стойкость. Она пожелала Тамаре Ивановне крепкого здоровья и еще много лет жизни, чтобы она могла продолжать делиться своими воспоминаниями.

 Елена Вторыгина подчеркнула важность этого дня для всех ветеранов. Она отметила, что вручение медалей – это не только знак внимания, но и способ выразить глубокую признательность за их подвиг.


05 март 15:27 | : Политика

Главные новости


Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню
Улицы, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (72)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20