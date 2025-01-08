Депутаты АрхГорДумы проверили пешеходный переход через Кузнечиху

Вчера на месте прошла совместная проверка, в которой приняли участие председатель городской Думы Иван Воронцов, депутат Денис Лапин, прокурор города Антон Филимонов, представители полиции, администрации города и округа. По итогам осмотра были выявлены основные проблемы и намечены возможные пути их решения.

Этот переход фактически является техническим мостом, предназначенным для прокладки теплотрассы от Архангельской ТЭЦ. После банкротства муниципального предприятия МКП-1 объект был выкуплен ООО «Специализированный транспорт», которое теперь сдает его в аренду для подачи горячей воды в Северный округ.

«Проблема в том, что мост никак не обслуживается с точки зрения пешеходного движения. Здесь не проводится очистка от снега и наледи, местами повреждены леерные ограждения, а освещение полностью отсутствует. В зимний период переход становится травмоопасным, особенно во время ледяных дождей. Жители не раз просили собственника навести порядок, но тот не реагирует, поскольку это дополнительные затраты», — отметил Иван Воронцов.

По его словам, раньше считалось, что муниципалитет не может оказать давление на владельца, так как тот теоретически мог даже демонтировать лестницу, оставив мост исключительно для теплопровода. Однако в ходе работы удалось найти соглашение между собственником и городом, заключенное еще в 2010 году.

В этом документе есть важный пункт: собственник обязуется обеспечивать эксплуатацию перехода в соответствии с его целевым назначением. Формулировка размытая, но это как минимум означает, что проход для пешеходов должен сохраняться.

Как пояснил прокурор города Антон Филимонов, в соглашении не указаны требования по содержанию моста в зимний период, однако ситуация может измениться, если в паспорте объекта он значится как пешеходный мост. В этом случае на владельца будут распространяться дополнительные обязательства по уходу за сооружением.

«Если же мост официально считается технологическим, возможны иные пути решения проблемы, но к ним придется прибегнуть в крайнем случае. Практически за месяц нам удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки. Сейчас есть реальная надежда, что этот переход приведут в порядок, и горожанам станет удобнее и безопаснее им пользоваться», — подытожил Иван Воронцов.



