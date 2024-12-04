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Тютюков встал к пулемету

Бывший северодвинец, архангелогородец и соловчанин, ныне прижившийся на Вологодчине в качестве замгубернатора по внутренней политике Евгений Тютюков собирается расстреливать врагов из пулемета «Максим» . Свои намерения он подтвердил соответствующей фотографией в соцсетях и грозным лозунгом "Настало время борьбы за будущее Русского Севера!". По мнению наблюдателей, речь идет о тех, кто спаивает население Вологодской области и не хочет ограничить торговлю спиртным двумя часами в сутки.

Отметим, аналогичным оружием пользовался бандит Багров-старший в балабановском «Брате-2». Вот такие нынче кумиры у мелких региональных политиков…

Кое-что из биографии Тютюкова:

Рожден в мае 1981 года (Близнец-Петух).

С юных лет присоседился к молодежному «крылу» «Единой России». Через это отсидел депутатский срок в Архангельском областном Собрании.

С 2013 года занимался Соловками, дорос до главы поселения. Параллельно влип в «банный скандал» (был заснят скрытой камерой в комнате отдыха при переговорах с бизнесменом сомнительной репутации –делили причалы).

С 2019 по 2023 трудился на благо «Соловецкого музея-заповедника», параллельно выполняя функции председателя муниципального совета МО «Сельское поселение Соловецкое» шестого созыва.

Убыл на Вологодчину по приглашению губернатора Филимонов рулить внутренней политикой.


02 март 10:39 | : Политика / Скандалы

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