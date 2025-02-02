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Заместителя Филимонова задержали в Москве с 30 млн на кармане

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получении взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Сразу уточним, Филимонов – вологодский губернатор, борец с алкоголем и прочими излишествами, толерантный политик в отношении Сталина… и вообще святее любого архимандрита. И такой казус! Подробности от издания «Коммерсант»:

- По данным издания, сотрудники ФСБ и следователи СК задержали в Москве вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства этого региона Кирилла Бочарова. По версии обвинения, они требовали 100 миллионов рублей у руководства лесопромышленной компании за продление аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Им предъявлено обвинение, свою вину они отрицают.

Чиновники были задержаны в момент получения взятки в размере 30 миллионов рублей непосредственно в региональном представительстве области. Деньги предназначались для возобновления договора аренды, общего покровительства и возможности участия компании в инвестиционных проектах региона. По предварительной информации, свои условия чиновники выдвинули еще несколько месяцев назад.

Бочаров даже успел получить первую часть денег в размере 20 миллионов рублей. Эта же встреча проходила уже под контролем силовиков — все денежные средства были помечены и переписаны.

26 февраль 11:52 | : Политика / Скандалы

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