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Дмитрий Морев предрек школе искусств "Гармония" светлый и безопасный год

Новый учебный год в детской школе искусств «Гармония» будет светлым и безопасным: в здании на ул. Попова, 1 завершается капитальный ремонт системы электроснабжения. Здесь заменили всё – от щитовых и проводки до светильников и выключателей. В бюджете на этот проект предусмотрели более 6 млн рублей.

Детали проекта рассказал глава областной столицы Дмитрий Морев:

 - «Гармония» располагается в историческом здании «Особняк Суркова». И это накладывает особую ответственность при проведении любых ремонтных работ. Предварительно школа получила согласование Инспекции по охране объектов культурного наследия.

 В учебных классах стало заметно светлее. 360 юных музыкантов детской школы искусств теперь будут заниматься в более комфортных условиях. И что еще важнее – обновление системы электроснабжения обеспечит безопасность для детей и педагогов. Дополнительно здесь организуют автономные светильники аварийного освещения.

 Уже на следующей неделе начнется установка секций ограждения с тыловой стороны школы. Мрачную бетонную стену у нарядного особняка демонтировали ранее, а на период реставрации комплекса «Пивоваренный завод Суркова» был установлен временный забор из профлиста. До конца сентября специалисты замкнут контур ограждения, все секции которого задумано выполнить в едином дизайне.


20 август 13:06 | : Политика / Экономика

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