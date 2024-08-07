Дмитрий Морев предрек школе искусств "Гармония" светлый и безопасный год

Новый учебный год в детской школе искусств «Гармония» будет светлым и безопасным: в здании на ул. Попова, 1 завершается капитальный ремонт системы электроснабжения. Здесь заменили всё – от щитовых и проводки до светильников и выключателей. В бюджете на этот проект предусмотрели более 6 млн рублей.

Детали проекта рассказал глава областной столицы Дмитрий Морев:



- «Гармония» располагается в историческом здании «Особняк Суркова». И это накладывает особую ответственность при проведении любых ремонтных работ. Предварительно школа получила согласование Инспекции по охране объектов культурного наследия.



В учебных классах стало заметно светлее. 360 юных музыкантов детской школы искусств теперь будут заниматься в более комфортных условиях. И что еще важнее – обновление системы электроснабжения обеспечит безопасность для детей и педагогов. Дополнительно здесь организуют автономные светильники аварийного освещения.



Уже на следующей неделе начнется установка секций ограждения с тыловой стороны школы. Мрачную бетонную стену у нарядного особняка демонтировали ранее, а на период реставрации комплекса «Пивоваренный завод Суркова» был установлен временный забор из профлиста. До конца сентября специалисты замкнут контур ограждения, все секции которого задумано выполнить в едином дизайне.



