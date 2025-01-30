Митрополит Корнилий посетил Госдуму и встретил знакомого

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с депутатом Госдумы Александром Спиридоновым. Стороны обсудили вопросы духовной жизни Архангельской епархии, владыка выразил слова признательности Александру Юрьевичу за поддержку, которую он оказывает нашему региону. Затем митрополит Корнилий принял участие в традиционных парламентских встречах.

30 января 2025 года состоялись XIII Рождественские Парламентские встречи, организованные в Государственной Думе в рамках XХХIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

В мероприятии поучаствовал

Встреча прошла при участии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володина.

Перед началом мероприятия у входа в здание Государственной Думы Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали председатель нижней палаты парламента Российской Федерации В.В. Володин и заместитель председателя П.О. Толстой.

Святейший Патриарх Кирилл и В.В. Володин в сопровождении председателя Оргкомитета Международных Рождественских чтений, председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и других лиц осмотрели выставку «С Богом к Победе! Русское военное духовенство: история и современность» и выставку работ победителей XX Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира: Времен связующая нить».

На стендах выставки «Русское духовенство» представлены уникальные фотоматериалы, архивные документы и предметы, которые раскрывают важную роль священнослужителей в военных действиях со времен царской армии до современности. Пояснения к выставке давал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Выставка детского творчества посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пояснения к выставке давал заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон (Умалатов). Состоялась краткое общение Святейшего Патриарха Кирилла с лауреатами конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира» и победителем конкурса «За нравственный подвиг учителя». Дети преподнесли Его Святейшеству книгу-каталог лучших работ XX Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира: Времен связующая нить».

Затем Святейший Патриарх Кирилл, В.В. Володин и митрополит Евгений прошли в зал заседаний Государственной Думы и заняли места в президиуме.

В президиуме также находились: первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ А.В. Яцкин; заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ П.О. Толстой; руководитель фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ В.А. Васильев; председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ Л.Э. Слуцкий; председатель Коммунистической партии Российской Федерации, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Г.А. Зюганов; председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», руководитель фракции этой партии в Государственной Думе ФС РФ С.М. Миронов; руководитель фракции партии «Новые люди» в Государственной Думе ФС РФ А.Г. Нечаев; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений О.В. Тимофеева.

В заседании приняли участие члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ, постоянные члены Священного Синода — глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители традиционных религий, государственных, научных и общественных организаций, регионов Российской Федерации, всего свыше 500 человек.

Заседание открыл председатель Государственной Думы В.В. Володин.

С основным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В своем выступлении Святейший Владыка подчеркнул важность защиты традиционных семейных ценностей. Предстоятель призвал, в частности, регулировать сетевой контент, который может оказать негативное влияние на подрастающее поколение. Особую тревогу вызывает пропаганда бездетности, т.н. идеология чайлдфри.

«У нас не должно быть никакого чайлд-фри! Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, но по отношению к размерам страны нас немного. Поэтому здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадия есть непременное условие существования нашей цивилизации и развития нашего Отечества», — сказал Святейший Владыка.

Кроме того, Святейший Патриарх обратил внимание на те вызовы, которые несет в себе развитие искусственного интеллекта. По словам Его Святейшества, искусственный интеллект может быть более опасен, чем ядерная энергия, и поэтому он должен находиться под контролем государства и общества, чтобы служить на благо людей.

Председатель Государственной Думы В.В. Володин поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за его выступление и особо отметил важность диалога между депутатами и представителями религиозных конфессий.

«Хочу подчеркнуть, что этот разговор базируется на диалоге Государственной Думы и нашей Русской Православной Церкви со священнослужителями, диалоге с нашими конфессиями, которые здесь присутствуют, их руководителями», — заявил В.В. Володин, слова которого передает портал Государственной Думы.

«Этот разговор на уже традиционных Рождественских встречах стал очень результативным в плане выработки решений, предложений, которые мы затем реализуем как законодательные инициативы. Поэтому мы, со своей стороны, готовимся, ждем их, изучаем вопросы, требующие обсуждений и решений, и, конечно, для нас очень важным является выступление нашего Патриарха в стенах Государственной Думы, в котором Вы даете оценку не только ситуации, но и предлагаете свое видение. А мы уже делаем все, чтобы его реализовать в виде законодательных инициатив», — подчеркнул председатель Государственной Думы.

«Сегодняшний разговор происходит в особое время. У нас этот год — год 80-летия Победы. Поэтому нам надо сделать все, чтобы защитить историю, память о тех, кто пожертвовал своей жизнью», — отметил В.В. Володин.

Глава нижней палаты парламента напомнил, что именно советский народ ценою жизней 27 миллионов человек защитил страну и мир от фашизма. «Нам надо сделать все, чтобы память о наших героях, о наших дедах, прадедах жила и передавалась из поколения в поколение. Мы надеемся, что вместе с Русской Православной Церковью, с конфессиями сделаем все, чтобы быть достойными памяти тех, кто отдал жизнь, предоставив нам возможность планировать будущее, рождать детей, воспитывать их и внуков», — добавил председатель Государственной Думы.

Далее прозвучало выступление руководителя фракции Коммунистической партии РФ в нижней палате Российского парламента Г.А. Зюганова.

«Мы в открытом бою всегда побеждали, но нас не раз обманывали. И мы сегодня должны прекрасно понимать, что этот вызов брошен. Без слова правды, духовной стойкости и наших нравственных ценностей мы не сумеем выстоять против нового фашистского интернационала, в который американцы и англосаксы собрали почти 50 стран», — заявил Г.А. Зюганов.

В своем выступлении руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе ФС РФ Л.Э. Слуцкий отметил: «Сегодня мы говорим о том, что мир в XXI столетии должен быть многополярным. И каждая сколь угодно малая страна, ее народ, традиции, история, культура, религия, национальный язык должны стать отдельным полюсом силы влияния и принятия решения в новой, стабильной, безопасной и процветающей мировой архитектуре XXI столетия».

По его словам, сегодня «стремительно прозревают европейские цивилизации, возвращаясь к традиционным ценностям, уходят от вывихнутого противостояния с русским миром, который еще пытаются навязать Европе остатки коллективного Запада».

«Но здесь уже пройдена точка невозврата. Сегодня значительная часть, большинство мирового сообщества, представители всех континентов уже сформировали новое глобальное большинство», — заключил Л.Э. Слуцкий.

Затем выступили руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Государственной Думе ФС РФ С.М. Миронов, руководитель фракции партии «Новые люди» А.Г. Нечаев, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ В.А. Васильев.

Также прозвучало выступление первого заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ А.В. Яцкина.

Далее слово было предоставлено протоиерею Димитрию Василенкову, заместителю председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, главному военному священнику духовенства, окормляющего военнослужащих ВС России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения СВО.

Итоги заседания подвел Святейший Патриарх Кирилл.

Далее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы В.В. Володин вручили награды и памятные подарки победителям XX Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Времен связующая нить» и XIX Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Наград были удостоены победители конкурса «Красота Божьего мира»:

в номинации «Основная тематика», первая возрастная группа (9-12 лет): 1-е место — Анна Пушкина (11 лет), «Освобождение», Орловская епархия;

в номинации «Основная тематика», вторая возрастная группа (13-17 лет): 1-е место — Анастасия Левина (15 лет), «Благодарность Сталина за проведение Русской Православной Церковью благотворительных сборов. 4 сентября 1943 года в Кремле», Владивостокская епархия;

в номинации «Православная икона»: 1-е место — Ирина Бахтиярова (15 лет), «Святой праведный воин Феодор Ушаков», Сызранская епархия;

в номинации «Роспись по фарфору»: 1-е место — Елизавета Иванова (15 лет), «Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) — Владыка-фронтовик», Нижегородская епархия;

в номинации «Рассказ»: 1-е место — Дарья Калько (15 лет), «1410», Новосибирская епархия.

Гран-при конкурса «За нравственный подвиг учителя» было присуждено М.С. Хохловой, преподавателю дисциплины «Духовные основы христианского милосердия», авторского курса «История святости и главные святыни земли Смоленской (православное краеведение)» Смоленского базового медицинского колледжа имени К.С. Константиновой, за работу «Православный календарь "О подвиге христианского милосердия"». Работа была признана лучшим образовательным издательским проектом года в Смоленской епархии.

В завершение В.В. Володин объявил заседание закрытым.



