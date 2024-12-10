В Архангельской области задумались над трудоустройством ветеранов СВО

Сотни предпринимателей делятся с фронтом своей прибылью, помогают собрать гуманитарную помощь для тех, кто остался без крова, отправляют в зону СВО лекарства, продукты, технику. А недавно появился еще один вид помощи - устройство на работу ветеранов, получивших ранения во время специальной военной операции.

...Их называют "Ангелы Фронта" - в ноябре инициативная группа патриотов Архангельской области доставила очередную партию жизненно важных грузов бойцам специальной военной операции.

Бронежилеты, экипировка, автомобиль "ГАЗель", а также посылки волонтеры движения привезли воинским подразделениям РФ в Курскую область, в Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

"Ангелы Фронта" работают в новых регионах России с 2022 года. Его костяк составляют архангельские предприниматели, которые часть своей прибыли отдают нашей армии. Возглавляет движение коммерческий директор компании "Алекс.ком" Алексей Осмоловский. "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для нее" - это идейная формула Алексея Владимировича.

Кстати, в начале ноября он принял участие в организации 10-й гуманитарной миссии губернаторского центра Архангельской области, работавшей в Курской и Белгородской областях, а также в ЛНР и ДНР. Вкладом предпринимателя стал автомобиль для сопровождения машин с гуманитарной помощью - он безвозмездно предоставил транспорт архангельским волонтерам.

«РГ» узнала у Осмоловского, что из чего выросло:

- Нас называют ангелы, потому что мы появляемся там, где это нужно, и доставляем то, что сегодня необходимо на СВО, - рассказал предприниматель.

Название его компании - "Алекс.ком" - расшифровывается, как "Алексей и моя команда". В ее состав вошли командиры, которые сейчас на передовой, директора коммерческих предприятий - все, кто неравнодушен к происходящему, кто помогает фронту. Те, "кто спрашивает себя". Алексей Осмоловский уверен: сегодня повернуться к армии необходимо каждому гражданину России. А я вспоминаю строчки из самой знаменитой гайдаровской книжки о Тимуре: "Труби громче, нашей команде везде дорога".

- Кто-то вяжет носки, кто-то плетет маскировочные сети. А наша команда самостоятельно зарабатывает для этого: мы создали бизнес, необходимые площадки, позволяющие срочно создавать необходимую технику и оборудование, питание (консервы, хлебобулочные изделия), одежду. Помогаем подразделениям, сформированным в Северо-Западном федеральном округе, - рассказывает Алексей Владимирович. - Считаю, что это наша обязанность. Причем не просто тушенку отвозить: разговаривать с командирами, выяснять, что необходимо подразделениям в первую очередь. Все это (включая тепловизоры, дроны, автомобили) приобретается на средства, которые мы зарабатываем сами.

Основной бизнес у архангельских ангелов - швейный. В Санкт-Петербурге компания Осмоловского шьет бронежилеты, тактические, а также теплые перчатки для армии. Причем именно швейное производство, как считает Алексей Владимирович, позволяет быстрее всего адаптировать к новым условиям труда людей с инвалидностью, научить, дать основные навыки: "Пока новенький у нас не начинает в правильном режиме кнопки нажимать, мастера-наставники от него не отходят: мы разработали систему, которая позволяет ввести сотрудника без опыта работы на автомате в производственный процесс за один-три дня".

- Главное сегодня - обеспечить быт ребят, которые возвращаются с СВО. Многие из них колясочники. Считаю, что каждая компания должна взять на себя такую опеку и предоставить им до 30 процентов рабочих мест, - делится мнением глава "Алекс.ком". - К примеру, наша компания рассчитана на 100 человек, значит, мы можем принять 25-30 колясочников. Мы им дадим хорошую работу: если шить бронежилеты будет сложно, можем вначале поручить нарезку материала (например, строп), а также складирование материалов.

Колясочники здесь пока только пробовали подключаться к труду - по четыре часа в день. Тем временем компания заключила договор с фондом "Защитники Отечества", по которому сможет принимать на работу участников СВО с ограниченными возможностями.

- А пока берем женщин 45+, среди которых много тех, у кого мужья и дети сейчас в зоне СВО. Даем достойную заработную плату - от 80 до 110 тысяч, - рассказывает предприниматель. - Важно и семью вовлекать в процесс. Так, сейчас у нас работает сестра участника СВО: ее брат вместе с мамой проходит курс лечения в военно-медицинской академии, мама постоянно находится с ним, а девушка работает у нас, чтобы обеспечивать своих близких. По ее словам, когда брат подлечится, семья останется в Петербурге и планирует устроиться к нам.

Для того чтобы работать с такими ребятами, в компанию Осмоловского взяли на работу психолога, оборудовали пандусы, туалеты, душевые, закупили специальные электроколяски, планируют построить для колясочников спортивный зал. "Все это важно!" - уверен Алексей. Это относится и к заработной плате - на 50 тысяч в месяц жить и содержать семью, оплачивать дорогие лекарства очень сложно: 80 тысяч, как считает предприниматель, нижняя планка.

Уже есть те, кто готов приступить: после реабилитации многие ветераны СВО планируют принести свои трудовые книжки в "Алекс.ком". Но чтобы уверенно заниматься таким бизнесом, компании необходимо приобрести специальные производственные линии для ребят-колясочников: каждая строит порядка 12-17 миллионов, и сегодня в первую очередь нужны средства на покупку оборудования.

- Тогда реально будет принять на работу первых 25 человек. Мы не просим эти деньги. Если мне предложат 50 миллионов на покупку оборудования, я откажусь - дайте нам, пожалуйста, возможность заработать, помогите получить заказ, а дальше мы сами, - говорит Алексей Осмоловский. - Оборудовать помещения необходимыми станками нам уже удалось благодаря действующему контракту. Но нужны новые заказы на бронежилеты и перчатки, на производство изделий, спецматериалов (например, от РЖД). Выполняя заказы, мы сможем зарабатывать деньги, вкладывать их в развитие и направлять на помощь фронту.

Все реально - в арсенале компании дорогие и качественные швейные станки: прямострочные, двухугольные, распошивальные машины, оборудование для окантовки и циклического шитья, шаблонные автоматы. Есть и успешные инновационные практики: специалисты предприятия создали особую систему производства шаблонов, оптимизировали выпуск бронежилетов. В итоге производительность их пошива выросла на 15 процентов (если сравнивать ее с обычной технологией на шаблонных аппаратах), а в сравнении с ручным трудом - на 35 процентов. Кроме того, предприятию удалось наладить выпуск темляков для лыжных палок "без участия швей".

Но для развития проекта и вовлечения в трудовой процесс ветеранов с инвалидностью производство необходимо расширять: "Планируем увеличить численный состав работников с 50 человек до ста, а для этого нужны новые заказы", - раскрывает планы Алексей Осмоловский.

По словам предпринимателя, есть идеи по открытию аналогичного производства в Уральском федеральном округе, в Москве. И, конечно, в Архангельске - в родном городе компания смогла бы разместить аналогичную швейную линию для инвалидов. Правда, для этого придется "брать барьеры".

- Цены на аренду в Архангельске неподъемные. Именно поэтому первое подразделение архангельской компании было построено в Петербурге - при поддержке наших соратников в районе станции метро "Лесная" нам удалось снять (с огромными "каникулами") две тысячи квадратных метров - фактически заново после ремонта здесь были оборудованы производственные мастерские, - говорит Алексей Осмоловский. - Тем не менее Архангельск мы все равно рассматриваем - в перспективе планируем открыть производство и здесь. Могли бы, к примеру, обеспечивать постельным бельем медицинские учреждения Поморья.

Алексей Владимирович уверен: для колясочников это будет не только материальная поддержка. Ветераны смогут собираться вместе, общаться, адаптироваться к такой непривычной для них мирной реальности: "Мы не предлагаем волшебное средство, но показываем способ реализовать посыл правительства, опираясь на опыт после прошлых военных кампаний. Проблемы трудоустройства ветеранов с инвалидностью существуют, и их нужно решать. Мы должны помнить о наших героях и сделать все возможное, чтобы они смогли вернуться к мирной жизни".