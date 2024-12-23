Дмитрий Морев сравнил очистные сооружения с медицинской лабораторией

После реконструкции Центральная канализационная станция напоминает стерильный блок медицинской лаборатории, поделился своими впечатлениями от сегодняшней рабочей поездки градоначальник Архангельска.

- Многие годы устаревшее оборудование станции было головной болью администрации, «Росводоканала» и жителей квартала в районе улиц Нагорной и Гайдара. Постоянные подтопления перекрестка и удручающий запах остались в прошлом. В результате реконструкции город получил современную коммунальную инфраструктуру, которая полностью автоматизирована.

Общие затраты на реконструкцию здания 70-х годов постройки, насосов, регулирующей арматуры, блоков управления составили 280 млн рублей. Львиная доля, а именно 235 млн, это инвестиции «Росводоканала». Концессия дает ощутимые результаты.

На центральную станцию попадают стоки большей части города. Что характерно, в машинном зале станции какой-либо запах отсутствует – обеспечена герметичность. Проходя мимо здания станции на ул. Нагорной, никто не почувствует, что сюда стекается канализация из пяти округов. До реконструкции ситуация была противоположной.



