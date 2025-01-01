Архангельск узнал про будущее ТОСов

Во вторник в городской центральной детской библиотеке имени Е. С. Коковина прошла церемония награждения победителей конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС» и «Лучший проект ТОС городского округа „Город Архангельск“».

Глава города Дмитрий Морев, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и городские депутаты Наталья Братина и Мария Харченко поздравили и отметили победителей.

Жюри конкурса оценивало деятельность ТОСов по различным критериям, таким как социальная активность, участие населения в жизни ТОСа, реализация проектов и программ развития территорий.

Иван Воронцов выразил благодарность всем участникам конкурса за их активную гражданскую позицию и вклад в развитие Архангельска.

Он подчеркнул, что городские власти оказывают содействие активистам и членам территориальных общественных самоуправлений, используя разнообразные инструменты поддержки, способствующие развитию «малых родовых земель».

Иван Александрович подчеркнул, что участники ТОСов являются патриотами своей малой родины и стремятся улучшить условия жизни на конкретных территориях Архангельска. Они служат примером для подражания, делая город лучше.

В заключение председатель городской Думы поблагодарил всех участников церемонии награждения и пожелал им дальнейших успехов в их общественной деятельности на благо города.

В 2024 году на территории Архангельска существует 21 ТОС, и 9 проектов было реализовано. Общий объем финансирования из городского и областного бюджетов составил более 5,8 млн рублей, а дополнительно ТОСы смогли изыскать порядка 1,1 млн руб. собственных средств на финансирование.

К финалистам конкурса обратилась председатель комиссии по вопросам молодёжной политики и общественным объединениям городской Думы Наталья Братина:

— Сегодня ТОСы — это настоящие центры притяжения для активных жителей. В их ряды вступают люди, искренне заинтересованные в благоустройстве своих улиц, дворов, парков и скверов. Каждый из нас мечтает жить в комфортных условиях, где каждый уголок радует глаз и согревает сердце. И именно эти мечты воплощают в жизнь наши ТОСовцы. Это неравнодушные активисты, ставящие перед собой цель сделать наш мир чуточку лучше. Вы активно организуете субботники, озеленение территорий, проводите праздники и мероприятия, которые сплачивают соседей и создают особую атмосферу уюта и дружелюбия.

Победителями в различных номинациях стали:

ТОС «Кузнечевский»;

ТОС «Кего»;

ТОС «Лесная речка»;

- активист ТОС «им. Адмирала Макарова» Шильниковский Василий Николаевич;

- активист ТОС «Кузнечевский лесозавод» Селезнёва Виктория Викторовна.

Депутат городской Думы Мария Харченко поздравила всех участников конкурса и подчеркнула важность совместной работы над увеличением финансирования проектов архангельских ТОСов в 2025 году. Также народный избранник отметила, что благодаря усилиям активистов и поддержке властей город становится лучше и комфортнее для проживания:

- Очень приятно, что из года в год активисты наших ТОСов участвуют в конкурсах, несмотря на все трудности. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за вашу сложную, но такую важную работу. Благодаря вам соседи становятся дружнее, дворы благоустроеннее, появляются новые парки, памятники, культурные события. Хочу пожелать вам успехов, побед, больше активных и неравнодушных помощников, меньше бюрократии на вашем пути. А главное, неугасаемой энергии и желания созидать на благо Архангельска.



