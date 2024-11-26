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Он начинал простым рабочим. Округ Варавино-Фактория возглавил молодой технократ

На смену Сергею Богомолову, покинувшему пост после критики в его адрес от главы региона Александра Цыбульского, пришел Глеб Вашуткин

Объективка:

Глеб Александрович родился в Архангельске, окончил САФУ факультет автомобильных дорог и аэродромов. В начале карьеры работал в "Трест Спецдорстрой" дорожным рабочим.

С 2015 года работает в Администрации города: специалистом в департаменте городского хозяйства, а также в департаменте транспорта строительства и городской инфраструктуры. Продолжил карьерный путь в управлении муниципального жилищного контроля.

Вот как он видит свои первоочередные задачи на посту главы:

- Основной задачей в работе на новой должности для меня является развитие округа. Хочется сделать его более привлекательным, интересным для жителей города. В приоритете для меня - постоянная связь с общественностью, открытость и доступность. У меня большой опыт работы с управляющими компаниями, знаю все проблемы изнутри.

По оценке наших наблюдателей, Глеб Вашуткин явно относится к новой плеяде молодых технократов.

10 январь 16:22 | : Политика

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