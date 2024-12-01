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В Архангельске неизвестный пытался спалить приемную «Единой России»

Инцидент, больше напоминающий политическую диверсию, а не банальное хулиганство, произошел сегодня ночью по адресу набережная Северной Двины, 96. Некто бросил бутылки с зажигательной смесью «коктейль Молотова» в архангельскую приёмную «Единой России» (приёмная Дмитрия Медведева).

Два кабинета выгорели дотла, весь исполком повреждён. На место быстро прибыли не только спасательные службы и правоохранительные органы, но и депутаты от партии.

Отмечается, что в поврежденных огнем помещениях идет интенсивный прием гуманитарной помощи для районов Донбасса и бойцов СВО.

Действия злодея зафиксированы камерами слежения. Ведутся его интенсивные поиски.

24 декабрь 09:33 | : Политика / Происшествия

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