На съезде "Единой России" вручили партбилеты участникам спецоперации

Партбилеты вручили:
Участнику СВО, добровольцу, начальнику группы 1 роты 1 батальона Бригады (Беспилотной авиации ГРОМ «КАСКАД») Александру Мещанинову, награжденному медалью «За Отвагу», медалью «За храбрость» II степени;
Сенатору Республики Алтай, Герою России Амыру Аргамакову, награжденному двумя орденами Мужества;
Герою РФ Владимиру Сайбелю;
Депутату Заксобрания города Севастополь, Герою России Роману Кулакову, награжденному медалью Суворова, медалью «За отвагу»;
Трижды кавалеру ордену Мужества Кириллу Лосунчикову;
Участнику СВО, активисту ВДМОД «Волонтёрская Рота Боевого Братства» Владиславу Петрикову, награжденному медалью «За храбрость» I степени;
Сенатору Республики Крым, победителю Кубка мира по шахматам Сергею Карякину;
Индивидуальному предпринимателю в сфере легкой промышленности Вере Кузнецовой;
Руководителю комитета семей воинов Отечества Рязанской области, члену общественной палаты Людмиле Ягидаровой;
Координатору федерального партпроекта «Женское движение Единой России» в Санкт-Петербурге Инне Бурбе;
«Единая Россия» 14 декабря проводит XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нём принимают участие более 1000 делегатов со всей страны.
На Съезде партия определит задачи на 2025-2026 годы, внесёт изменения в народную программу, Устав, а также проведёт ротацию руководящих органов. Планируется, что в них войдут участники СВО.
Также делегаты Съезда примут новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.