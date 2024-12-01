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На съезде "Единой России" вручили партбилеты участникам спецоперации

Партбилеты вручили:

Участнику СВО, добровольцу, начальнику группы 1 роты 1 батальона Бригады (Беспилотной авиации ГРОМ «КАСКАД») Александру Мещанинову, награжденному медалью «За Отвагу», медалью «За храбрость» II степени;

Сенатору Республики Алтай, Герою России Амыру Аргамакову, награжденному двумя орденами Мужества;

Герою РФ Владимиру Сайбелю;

Депутату Заксобрания города Севастополь, Герою России Роману Кулакову, награжденному медалью Суворова, медалью «За отвагу»;

Трижды кавалеру ордену Мужества Кириллу Лосунчикову;

Участнику СВО, активисту ВДМОД «Волонтёрская Рота Боевого Братства» Владиславу Петрикову, награжденному медалью «За храбрость» I степени;

Сенатору Республики Крым, победителю Кубка мира по шахматам Сергею Карякину;

Индивидуальному предпринимателю в сфере легкой промышленности Вере Кузнецовой;

Руководителю комитета семей воинов Отечества Рязанской области, члену общественной палаты Людмиле Ягидаровой;

Координатору федерального партпроекта «Женское движение Единой России» в Санкт-Петербурге Инне Бурбе;

«Единая Россия» 14 декабря проводит XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нём принимают участие более 1000 делегатов со всей страны.

На Съезде партия определит задачи на 2025-2026 годы, внесёт изменения в народную программу, Устав, а также проведёт ротацию руководящих органов. Планируется, что в них войдут участники СВО.

Также делегаты Съезда примут новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.

 

14 декабрь 15:33 | : Политика

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