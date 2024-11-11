«Автодороги» получили волшебный пендаль от Дмитрий Морева

- Остроту проблемы с состоянием эстакады на Окружное шоссе я не оставил без внимания, - рассказывает глава администрации Архангельска. - Мы провели переговоры с дорожниками и нашли решение - ремонт будет выполнен сегодня.



Компания "Автодороги" с 12 часов приступает к устранению ямы на съезде с Северодвинского моста, а ближе к вечеру направит технику на эстакаду.



Используется технология литого асфальта. До рабочей температуры смесь нагревается на месте проведения ремонта, что и дает возможность выравнивать покрытие при минусовой погоде. Предварительно ямы высушат.



Прошу водителей проявить терпение: движение сегодня будет затруднено, но выполнение ремонта в наших общих интересах. Все, кто проезжает на Окружное шоссе из центра города, об этом знают.