Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Автодороги» получили волшебный пендаль от Дмитрий Морева

- Остроту проблемы с состоянием эстакады на Окружное шоссе я не оставил без внимания, - рассказывает глава администрации Архангельска. - Мы провели переговоры с дорожниками и нашли решение - ремонт будет выполнен сегодня.

 Компания "Автодороги" с 12 часов приступает к устранению ямы на съезде с Северодвинского моста, а ближе к вечеру направит технику на эстакаду.

 Используется технология литого асфальта. До рабочей температуры смесь нагревается на месте проведения ремонта, что и дает возможность выравнивать покрытие при минусовой погоде. Предварительно ямы высушат.

 Прошу водителей проявить терпение: движение сегодня будет затруднено, но выполнение ремонта в наших общих интересах. Все, кто проезжает на Окружное шоссе из центра города, об этом знают.

04 декабрь 12:41 | : Политика / Экономика

Главные новости


Кодино как оно есть. Онежский поселок существует без элементарных удобств
Имена северян из 1549 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (54)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20