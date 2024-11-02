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Член «Вольного дела» вошел в состав Общественной палаты Архангельской области

Обнародована последняя десятка членов Общественной палаты региона пятого созыва, кооптированная первыми двумя десятками, делегированными губернатором и областным Собранием.

Их звонкие имена:

1. Фофанова Ольга Александровна,

2. Рыженкова Кира Ержановна,

3. Мишутина Ксения Олеговна,

4. Трескин Вадим Геннадьевич,

5. Кочегаров Сергей Анатольевич,

6. Донев Станислав Данаилов,

7. Никифорова Наталья Викторовна,

8. Парфенова Виктория Брониславовна,

9. Рудалев Андрей Геннадьевич,

10. Свирида Светлана Юрьевна.

Отметим, что под девятым номером стоит писатель и публицист Андрей Рудалев, главный редактор информационного агентства «Беломорканал», член «Вольного дела» с момента его основания.

Издание «Регион 29» информирует, что Общественная палата Архангельской области является совещательным органом, созданным для оказания помощи в развитии гражданского общества, поддержки общественных инициатив, привлечения неравнодушных жителей к решению актуальных вопросов жизни региона, а также для общественного контроля за деятельностью органов власти. Она состоит из 30 членов и переизбирается каждые три года.

Напомним также, что в минувшую среду в обновленный состав штаба Народного фронта Поморья принят еще один член Ассоциации независимых журналистов, главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток.

Теперь держитесь!

 

22 ноябрь 08:00 | : Политика

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