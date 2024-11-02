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Леонид Черток вошел в состав регионального штаба Народного фронта

Учителя, журналисты, врачи, инженеры, экологи и волонтёры СВО присоединились к команде регионального штаба президентского движения.

 Новые лица – старые друзья Народного фронта! Это 10 представителей активной части общества:

 – эксперт в сфере образования Илья Иванкин;
 – эксперт в области доступной среды Леонид Черток (издание Руснорд);
 - журналист Сергей Маринин (News29);
 – эксперт в сфере природопользования Роман Ершов;
 – врачи Константин Чухарев и Анастасия Фомина;
 – общественник Николай Зеленовский;
 – эксперт в области экологии Мария Савицкая;
 – предприниматель Максим Архипов;
 – активист Николай Пархоменко.

 Все они настроены на конструктивную работу, готовы делать добрые дела на благо жителей Архангельской области и всей России. Добро пожаловать в команду!

Главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток:

- Двадцать лет назад я попал в ситуацию, когда смотришь на мир с высоты инвалидной коляски. С этого момента каждый выход на улицу приходится тщательно продумывать, а маршрут передвижения сводить к минимуму. Почему? Архангельск плохо приспособлен к комфортной жизни инвалидов-колясочников, перечисление всех узких мест займет не одну страницу. Достаточно посмотреть на вход в здание филармонии, где проходит отчётно-выборное собрание Народного фронта – пандуса нет от слова совсем, внутрь я попал на руках волонтеров. Или обратите внимание на улицы зимнего Архангельска – это город здоровых людей, шансы встретить колясочника ничтожны.

Обо всем этом я пишу 20 лет и даже получаю профессиональные премии. Сочувствуют все – губернаторы, мэры, сенаторы, депутаты всех уровней… но воз, по большому счета, и ныне там. А писать надо, я единственный (и слава Богу!) из местных журналистов, прочувствовавший на себе положение маломобильного гражданина, и выдающий экспертную оценку, что называется, прямо с колес.

Надеюсь, что мой хриплый (в силу возраста) и картавый (от рождения) голос усилит статус члена штаба регионального Народного фронта, с которым наше издание плотно сотрудничает последние 8 лет.. Иначе никак…

21 ноябрь 09:00 | : Горячая тема / Политика

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