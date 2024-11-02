Леонид Черток вошел в состав регионального штаба Народного фронта

Учителя, журналисты, врачи, инженеры, экологи и волонтёры СВО присоединились к команде регионального штаба президентского движения.



Новые лица – старые друзья Народного фронта! Это 10 представителей активной части общества:



– эксперт в сфере образования Илья Иванкин;

– эксперт в области доступной среды Леонид Черток (издание Руснорд);

- журналист Сергей Маринин (News29);

– эксперт в сфере природопользования Роман Ершов;

– врачи Константин Чухарев и Анастасия Фомина;

– общественник Николай Зеленовский;

– эксперт в области экологии Мария Савицкая;

– предприниматель Максим Архипов;

– активист Николай Пархоменко.



Все они настроены на конструктивную работу, готовы делать добрые дела на благо жителей Архангельской области и всей России. Добро пожаловать в команду!

Главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток:

- Двадцать лет назад я попал в ситуацию, когда смотришь на мир с высоты инвалидной коляски. С этого момента каждый выход на улицу приходится тщательно продумывать, а маршрут передвижения сводить к минимуму. Почему? Архангельск плохо приспособлен к комфортной жизни инвалидов-колясочников, перечисление всех узких мест займет не одну страницу. Достаточно посмотреть на вход в здание филармонии, где проходит отчётно-выборное собрание Народного фронта – пандуса нет от слова совсем, внутрь я попал на руках волонтеров. Или обратите внимание на улицы зимнего Архангельска – это город здоровых людей, шансы встретить колясочника ничтожны.

Обо всем этом я пишу 20 лет и даже получаю профессиональные премии. Сочувствуют все – губернаторы, мэры, сенаторы, депутаты всех уровней… но воз, по большому счета, и ныне там. А писать надо, я единственный (и слава Богу!) из местных журналистов, прочувствовавший на себе положение маломобильного гражданина, и выдающий экспертную оценку, что называется, прямо с колес.

Надеюсь, что мой хриплый (в силу возраста) и картавый (от рождения) голос усилит статус члена штаба регионального Народного фронта, с которым наше издание плотно сотрудничает последние 8 лет.. Иначе никак…