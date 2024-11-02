Игорь Арсентьев проверил условия жизни в маневренном жилье

Тема временного пристанища для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за аварийного, обветшавшего жилья, еще долго будет волновать жителей Поморья (пока все не расселят). Глава Северодвинска лично проверил условия, в которых граждане ожидают новые квартиры:

- Маневренный фонд: жилищные условия для жителей на Юбилейной, 25 - в нормативном состоянии. Сегодня посмотрел комнаты северодвинцев, которые переехали сюда из переселенного дома на Советской, 9. Решением КЧС жильцам необходимо было выехать из аварийного здания до 15 ноября.

Сейчас северодвинцы обживаются - уже перевезена мебель, установлена техника, из коробок по своим местам раскладываются вещи. Безусловно, есть бытовые вопросы, которые мы решим в частном порядке, но в целом все комнаты в хорошем состоянии и переселенцы довольны.



Заглянул и в помещения, где проживают горожане, которые заехали в маневренный фонд прошлым летом. Татьяна Бобрецова проживает на Юбилейной, 25 со своей семьей и домашними животными. У северодвинцев в квартире очень уютно: они обустроились и ждут новоселья в домах, которые будут построены по новой программе переселения.



Есть к чему стремиться, в порядка 20 квартирах требуется провести текущий ремонт и заменить сантехнику. Предложу депутатов с в бюджете следующего года заложить денежные средства не ремонт этих квартир.



