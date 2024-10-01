Архангельский священник с боевой фамилией награжден казачьей медалью

Ряды Российской армии пополнили 55 новобранцев из Архангельской области. На сборном пункте в областной столице юношей благословил и напутствовал настоятель Всехсвятского храма протоиерей Петр Мушкет.

«Дорогие ребята! — обратился клирик к новобранцам. — Сегодня для вас знаковый день, вы стали воинами, защитниками своего государства. Россия — это наш дом, который каждый из вас должен уметь защищать. Желаю вам доброй службы. Мирного неба! Быть дружными друг с другом. Достойно исполнять команды свои командиров. Только тогда у нас все получится. Дисциплина очень важна для российского воина».

Во время торжественного построения на плацу областного военкомата по случаю отправки группы новобранцев протоиерея Петра наградили благодарственным письмом за подписью военного комиссара Архангельской области полковника Александра Севастея и казачьей медалью «За отличие» — в соответствии с приказом атамана Северного окружного казачьего общества Евгения Ухина.