Бывший депутат от Поморья Шилкин отправлен в камеру СИЗО

Как мы сообщали ранее, Григорий Шилкин был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Архангельске и этапирован в Москву. Задержан не как экс-депутат Госдумы от Архангельской области, но как бывший гендиректор «Архангельского специализированного энергетического предприятия». Ему вменяется растрата в размере 2 млрд рублей.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шилкина Григория Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток, до 24 ноября 2024 года».

По данной статье Шилкину грозит до 10 лет лишения свободы.

По мнению наших наблюдателей, именно угроза ареста сподвигла Григория Владимировича еще летом отказаться от мандата (а вместе с ним и от депутатской неприкосновенности). Он просто не хотел подводить свою фракцию «Новые люди» и кидать тень на дружный коллектив депутатов от Поморья.