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В Архангельске задержан поджигатель дома на Пугачева

Вчера ночью в квартире деревянного восьмиквартирного дома по улице Е.Пугачева  в городе Архангельске в результате поджога произошел пожар, при локализации которого  в одной из квартир обнаружено тело 50-летней женщины. Предварительная причина ее смерти - отравление продуктами горения.  По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками органов внутренних дел, по подозрению в поджоге дома задержан ранее судимый за преступления против собственности 35-летний уроженец Холмогорского района, который накануне в гостях у друга в этом доме употреблял спиртные напитки.

В настоящее время проводятся  следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

10 апрель 09:41 | : Происшествия

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