Экс-депутат Госдумы от Архангельской области задержан в Москве

Задержан, как вы понимаете, не контролерами общественного транспорта, а соответствующими органами. И фамилия ему Шилкин Григорий. В июле этого года он отличился тем, что сложил с себя полномочия депутата Государственной Думы от партии «Новые люди», заявив, что «возвращается в бизнес».

Бизнес его и подвел. Есть сведения, что задержание связано с долгами ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», где он когда-то был гендиректором. Речь идет о сумме порядка 2 млрд рублей.

Наблюдатели от редакции только качают головами – это ж надо так подставить «Новым людей», чей авторитете в широких массах избирателей оставляет желать много лучшего. Они же предполагают, что уход из депутатства Шилкина был не спонтанным, а в преддверии текущих событий.