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Депутат от Поморья Шилкин променял Госдуму на бизнес

Так следует из релиза партии «Новые люди», чье архангельское отделение он представлял в нижней палате Федерального Собрания:

- Григорий Шилкин слагает с себя полномочия депутата Госдумы, поскольку решил вернуться к работе в сфере предпринимательства. <…> Продолжим с ним работу по всем нашим ключевым направлениям. И особенно по мониторингу качества законов для предпринимателей.

Напомним, партия «Новые люди» - новичок в парламентской жизни России и по идее должна была правый фланг на политической карте. Коллеги из других фракций относятся к «Новым людям» с доброй иронией.

Но свято место пустым не бывает, партия в ближайшее время решит, кем его заполнить.

Напомним, в политику Григорий Шилкин пришел с поста генерального директора компании «АСЭП», ныне признанной банкротом. Будем наблюдать, как у экс-парламентария сложится с самостоятельным плаванием по бурной денежной реке…

27 июль 09:37 | : Политика

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