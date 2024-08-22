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Игорь Арсеньев нашел в Северодвинске красоту

Где она и кем создается рассказывает глава городской администрации:

- Вот такая красота очень скоро появится на фасаде дома номер 30 по улице Бутомы на Яграх.

 С инициативой создания мурала вышла на нас творческая команда Тайболы во главе с Ильей Кузубовым. Финансовую поддержку проекту оказал банк ВТБ.

 Сюжетно роспись посвящена гармонии природы, человека и технологий. Это взгляд в будущее Северодвинска. В эскизе совмещён портрет девушки, символизирующий молодое поколение, и узнаваемые символы города, отсылки к региональному колориту: Белое море, футуристическая подводная лодка, природа Ягринского бора, условная народная роспись и башни-небоскребы будущего, которые когда-нибудь обязательно появятся в городе С. Рабочее название мурала – «Гармония».

 Ну, правда ведь, красота?!


20 сентябрь 13:27 | : Политика / Культура

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