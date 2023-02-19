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Священник: В сохранении Ягринского бора лежит нравственный посыл

     Секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов принял участие в экологической конференции «Как спасти Ягринский бор?».

     «Мною было обращено внимание на поддержку Церковью инициатив по сохранению творения Божия, — прокомментировал отец Валерий свое участие в событии. — Отметил и важное мемориальное значение Ягринского бора, на котором захоронены погибшие эвакогоспиталя времен Великой Отечественной войны. Заверил в поддержке инициатив, направленных на сохранение Ягринского бора, потому что в их основе лежит нравственный посыл бережного отношения к природе».

     Отметим, что организовало конференцию Общество защиты Ягринского бора. Мероприятие прошло при поддержке Губернаторского центра Архангельской области и собрало неравнодушных северодвинцев и гостей города, а также представителей Росприроднадзора, министерства природных ресурсов, Северного филиала ФГБНУ «ВНИРО», регионального оператора и администрации Северодвинска.

     Представитель Губернаторского центра Артем Смолокуров отметил, что проекты Общества защиты Ягринского бора — это «защита для людей от людей. Ягринский бор пользуется большой популярностью у жителей Северодвинска, Архангельской области и гостей нашего региона, и из-за этой востребованности место для отдыха постоянно страдает от последствий его посещения».

     Участники конференции договорились проводить событие раз в год, чтобы работа по защите особо охраняемой природной территории местного значения была максимально продуктивной. 

(по материалам Архангельской епархии)

05 апрель 09:15 | : Будни / Верую

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