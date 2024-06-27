Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Молодежь Севера морально не готова к релокации

Молодежь не готова покидать Москву ради работы: только каждый десятый соискатель от 18 до 24 лет, проживающий в столице, рассматривает возможность смены места жительства с целью трудоустройства, в то время как в Северо-Западном федеральном округе — каждый восьмой. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры изучил готовность к релокации молодых специалистов.

 В силу небольшого жизненного и профессионального опыта, а также из-за необходимости закончить обучение, молодежь до 24 лет демонстрирует готовность к переезду ради новой работы реже, чем те, кто старше. Именно молодое поколение эксперты считают «демографическим окном возможностей», готовность трудоустраивать начинающих специалистов среди работодателей растет.

 Где выше всего готовность к релокации среди молодежи, работодателям из каких регионов следует более активно привлекать и удерживать местных начинающих специалистов? Чем дальше регион от столицы, тем чаще молодежь, проживающая там, рассматривает смену места жительства: из Дальневосточного федерального округа каждый четвертый готов переехать, из Южного ФО — 22%, из Сибирского ФО — 21%.

 В резюме молодежи, живущей в ЦФО и СЗФО, меньше всего отметок о готовности к переезду ради новой работы (12 и 13% соответственно), а реже всего нацелены на релокацию молодые люди от 18 до 24 лет, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге: только 10 и 12% соответственно указали в резюме, что готовы к переезду ради работы.

 Мужчины чаще женщин демонстрируют готовность к переезду. Такая тенденция характерна для всех возрастов и регионов. В частности, релоцироваться с дальнего Востока готовы практически 3 из 10 молодых людей в возрасте 18—24 лет, из Сибири — каждый четвертый молодой человек.

(фото с https://dzen.ru

06 сентябрь 11:46 | : Политика

Главные новости


Солунбал
Они тоже ходили в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (72)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20