Александр Фролов и его команда продолжают встречи с жителями Ломоносовского округа

Депутат областного Собрания Александр Фролов и члены его команды – депутат городской Думы Сергей Чанчиков и Ольга Шананина встретились с жителями двух кварталов в Ломоносовском округе.

На набережной Северной Двины, 12 кипит работа. По городской программе ремонта внутриквартальных и дворовых проездов здесь обновят проезды от набережной Северной Двины между домами №10 - 12 и вдоль домов № 12, 12 к. 1, 12 к. 2. Подрядчик преступил к фрезерованию пришедшего в полную негодность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

- Спасибо большое вам за то, что наши проезды были включены в программу ремонта, - сказала, обращаясь к Александру Фролову, председатель Совета дома №12 к. 1 Елена Рудюк. – Но у наших домов еще очень много вопросов, просьб и предложений.

Прежде всего – это состояние детской площадки между домами №12 к. 1 и к.2. В этом году здесь планируют установить дополнительные элементы, однако через игровую территорию протоптана тропинка, по которой постоянно ходят студенты. Жители попросили решить вопрос с ремонтом ограждения площадки, чтобы обеспечить безопасность детей. Из-за разрытия при ремонте водопровода до сих пор не восстановлен тротуар со стороны Дома быта «Чайка». Соответствующее обращение будет направлено в РВК-Архангельск. Также жители сообщили, что при вывозе крупногабаритного мусора было повреждено ограждение контейнерной площадки.

- Обратимся в «Экоинтегратор», они должны восстановить повреждения, - заверил жителей Сергей Чанчиков.

Валерий Кухарь из дома №12 предложил во время ремонта дворовых проездов восстановить имеющийся бортовой камень. Его нужно просто выровнять и забетонировать. Также он озвучил проблему по срокам проведения капремонта фасада дома.

- Уже несколько лет Фонд капремонта сдвигает наш дом в программе, хотя мы были первыми на включение за счет сэкономленных средств. Требуется решение городской администрации, - говорит Валерий Кухарь.

Александр Фролов сообщил, что этот вопрос обсудит с директором Фонда капремонта и руководством администрации Архангельска.

- Фасад дома выходит на набережную Северной Двины. Это лицо города, на необходимость приведения в порядок фасадов на самых оживленных магистралях неоднократно указывал губернатор Александр Цыбульский, - отметил Александр Михайлович.

Еще одна серьезная проблема квартала – отсутствие сетей дренажно-ливневой канализации. Ситуацию усугубило строительство рядом ЖК «Арктческий». В этом году работы по ДЛК запланированы. В ближайшее время специалисты должны предложить техническое решение. Команда Фролова держит этот вопрос на контроле.

Большой ремонт ждет и проезды в квартале Набережная Северной Двины – ул. Парижской коммуны – пр. Ломоносова – ул. Урицкого. По городской программе будет отремонтирован проезд между домами №13 и №15 по пр. Ломоносова до набережной Северной Двины, включая заезды к жилым домам и выездом на ул. Урицкого. Жительница дома на пр. Ломоносова №9 к. 2 Любовь Кулиш обратила внимание на состояние тротуаров.

- У нас здесь много пожилых людей, а машины ездят постоянно объезжая перекресток со светофором. Лучше бы вообще сделать здесь пешеходную зону, если не получается – отремонтировать тротуары, - говорит Любовь Кулиш.

Также было много вопросов о проезде от торца дома на пр. Ломоносова к. 2 вдоль дома №7 к. 1 до дома №8 на ул. Парижской коммуны.

- К сожалению этот проезд в программу ремонта не был включен, потому, что как таковой по документам он у муниципалитета не оформлен. Будем обращаться в администрацию, чтобы его поставили на баланс, с тем, чтобы можно было выделять бюджетные средства на ремонт, поясняет собравшимся жителям Ольга Шананина.

Во дворе дома на Ломоносова, 13 жителей волнует состояние детской площадки.

- Дети и подростки со всего квартала собираются здесь. А сама площадка выглядит весьма удручающе, - поясняет одиннадцатиклассник Алексей Пахомов.

Александр Фролов предложил жителям написать обращение на его имя с просьбой оказать помощь в реконструкции площадки.

- Если мы решим привлечь резервный фонд и внебюджетные средства, то нужно понимать, что большинству жителей эта площадка действительно необходима. Это касается и других вопросов. Чем выше будет активность жильцов, тем реальней добиться нужного результата, - подчеркнул Александр Михайлович.

У жильцов дома на набережной Северной Двины №4 к. 1 та же проблема, что и на набережной, 12. Сроки капремонта дома сдвинули уже с 2034 до 2049 год.

- У нас получается с одной стороны красота – отремонтировали здание бывшего штаба 10-й армии ПВО, с другой – тоже красиво – новый ЖК «Ривер Парк». А посередине – две обшарпанные «хрущевки», - говорит житель дома №4 к. 1 Андрей Мирошников. – И еще одна проблема, которая волнует всех жителей квартала. У нас здесь ни одной опоры освещения, а движение по проездам – интенсивное.

Сергей Чанчиков рассказал, что с руководством Фонда капремонта пройдет специальная встреча по этому вопросу. В МУП «Горсвет» направят обращение по поводу уличного освещения квартала.

Также Андрей Мирошников спросил о планируемом благоустройстве сквера на набережной у своего дома и дома №6 к. 1.

Как сообщил Александр Фролов с администрацией Архангельска Группой Аквилон заключено соглашение о сотрудничестве. Известным архангельским архитектором Дмитрием Яскорским разработан проект, который прошел все необходимые согласования. Сейчас идет оформление документов на использование участка, после чего начнутся работы. Жители смогли лично познакомится с проектом и оценить его

- Мы все – только за и поддерживаем этот проект, - сказал Андрей Мирошников. – Здорово, что у наших домов появится общедоступное обустроенное пространство для отдыха, при этом, несущее важный смысл, связанный с историей этого места и его значением для Архангельска.



