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Александр Фролов и Сергей Чанчиков исполнили свой гражданский долг

Депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов и депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков проголосовали сегодня, 10 сентября, на избирательном участке №46, который находится в здании Открытой сменной школы Архангельска.

 В Архангельской области проходит третий день голосования на выборах. В Архангельске выбирают новый состав областного Собрания депутатов и городской Думы. Все избиратели получают на руки четыре бюллетеня. Как отметил Александр Фролов, от кандидатов, которые войдут в новый состав регионального парламента, зависит дальнейшее развитие региона.

 — Важно прийти и отдать свой голос на выборах, чтобы наши преобразования, которые последнее время происходят, продолжались. Невозможно не заметить, как в регионе строятся и ремонтируются школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, начали преображаться наши дворы, благодаря федеральной программе по благоустройству появилось много красивых и комфортных парковых и общественных зон. Поэтому я голосую за развитие Архангельской области, — отметил Александр Фролов.

 Напомним, что выборы в регионе завершаются сегодня. Все избирательные участки закроются в 20.00.


10 сентябрь 12:07 | : Политика

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