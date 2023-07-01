Александр Фролов и Сергей Чанчиков исполнили свой гражданский долг

Депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов и депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков проголосовали сегодня, 10 сентября, на избирательном участке №46, который находится в здании Открытой сменной школы Архангельска.



В Архангельской области проходит третий день голосования на выборах. В Архангельске выбирают новый состав областного Собрания депутатов и городской Думы. Все избиратели получают на руки четыре бюллетеня. Как отметил Александр Фролов, от кандидатов, которые войдут в новый состав регионального парламента, зависит дальнейшее развитие региона.



— Важно прийти и отдать свой голос на выборах, чтобы наши преобразования, которые последнее время происходят, продолжались. Невозможно не заметить, как в регионе строятся и ремонтируются школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, начали преображаться наши дворы, благодаря федеральной программе по благоустройству появилось много красивых и комфортных парковых и общественных зон. Поэтому я голосую за развитие Архангельской области, — отметил Александр Фролов.



Напомним, что выборы в регионе завершаются сегодня. Все избирательные участки закроются в 20.00.



