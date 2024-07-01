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Северодвинец сделал впечатляющую карьеру в Правительстве РФ

Денис Тюлышев назначен заместителем министра экономразвития Российской Федерации. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Денис Тюляшев родился 19 октября 1986 года в Северодвинске.

Окончил в 2009 году Архангельский государственный технический университет (финансы и кредит), в 2013 году Московский государственный университет имени Ломоносова (государственное и муниципальное управление), в 2013 году Северный (Арктический) федеральный университет (корпоративные финансы).

2007–2011 гг. — экономист экспертно-аналитического отдела совершенствования системы управления Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова. 

2011–2014 гг. — на разных должностях в Министерстве экономического развития и конкурентной политики Архангельской области.

2014–2016 гг. — советник заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной деятельности.

2016–2017 гг. — заместитель руководителя Агентства стратегических разработок Архангельской области.

2017–2019 гг. — начал работу в департаменте стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России.

2019–2020 гг. — заместитель директора Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России.

12.2020 — 03.2021 гг. — директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ Министерства экономического развития Российской Федерации.

С 17 марта 2021 года — директор Департамента бюджетного планирования, государственных программ и национальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации.

 

31 июль 10:53 | : Политика

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