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Игорь Арсентьев предложил чиновникам прокатиться с народом

Эту идею главе Северодвинска подсказал собеседник в общегородском чате:

- Сегодня с утра уже оповестил руководителей администрации Северодвинска, что все переезды в течение рабочего дня теперь осуществляем только на городских автобусах, чтобы самостоятельно оценить качество пассажирских перевозок. Служебным транспортном разрешено пользоваться только рядовым сотрудникам.

 Начинать нужно с себя, поэтому после встречи с водителями ТК «Рико» еду на маршруте №15 на проверку хода работ по капитальному ремонту школ. Пока ждал автобуса скачал приложение «Архангельская область. Транспорт», очень удобно и информативно.

08 июль 12:47 | : Политика

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