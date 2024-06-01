Игорь Арсентьев поздравил северодвинских корабелов с их праздником

Приветственный адрес главы Северодвинска:

- Уважаемые корабелы, ветераны отрасли, жители Северодвинска! Поздравляю вас с Днём кораблестроителя!



Этот праздник отмечают в Северодвинске практически в каждой семье. Город-верфь является родиной уникальных подводных атомоходов, которые круглосуточно несут боевое дежурство и остаются одним из главных гарантов суверенитета нашей страны.

Сегодня на градообразующих предприятиях строятся и передаются флоту новые корабли, оснащённые современными системами и вооружением, готовые к серьёзным вызовам и боевым задачам.

Создание любого корабля невозможно без высококвалифицированных рабочих, инженеров, грамотного и эффективного управленческого аппарата.

На плечах кораблестроителей лежит большая ответственность – от вашей успешной работы во многом зависит будущее нашей страны. Труд каждого сотрудника завода достоин уважения.

Благодарю вас за ответственность и преданность выбранному делу! Желаю вам крепкого здоровья и семейного тепла, а нашим предприятиям – дальнейшего развития и новых достижений на благо Родины!