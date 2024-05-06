Александр Спиридонов рассказал о залоге успеха в профессии

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле прокомментировал предложения по развитию инженерных кадров. Александр Спиридонов, выступил с предложением скорейшим образом вернуть специалитет и систему подготовки завод-ВТУЗ в высшее профессиональное образование. В качестве аргумента он привёл личный опыт и рассказал, как обучаясь в филиале Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, получил практические навыки, работая на Севмаше. Непосредственно на производстве, будучи студентом, он освоил специальности слесаря-монтажника, сварщика и газорезчика.

«После освоения рабочих специальностей на старших курсах университета я перешёл работать в конструкторское бюро. Считаю такой метод подготовки наиболее эффективным, поэтому необходимо сделать образование практико-ориентированным. Отмечу, что выгода такого подхода ещё и в том, что студенты, обучаясь и осваивая специальность, также получают зарплату», - сказал Александр Спиридонов.

Депутат считает крайне необходимым сегодня популяризировать инженерные специальности среди молодёжи.

«В Советском Союзе для этого снимали фильмы и телепередачи, проводили выставки, читали лекции и многое другое. В прошлом году мы расширили народную программу «Единой России», которая и до этого была ориентирована на человека, а в сегодняшних условиях, уверен, поможет в решении вопросов высшего профессионального образования, поскольку в ней чётко обозначено, что кадры являются главным ресурсом для развития российской экономики», - подытожил он.