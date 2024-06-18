В Архангельске благоустроили захоронение жертв диверсии 1916 года на Бакарице

Члены Архангельского регионального отделения ИППО, при участии настоятеля строящегося храма Иконы казанской Божией Матери иерея Феофила (Волика), провели в Приморском районе Архангельской области воскресник по благоустройству и возложили венок на захоронение жертв взрыва парохода с боеприпасами "Барон Дризен" в архангельском порту Бакарица 26 октября 1916 года. В воскреснике принял участие депутат Государственной Думы РФ Александр Спиридонов. У мемориала поставлен забор и приведена в порядок территория захоронения.

При взрыве 1916 года погибли около 1500 человек, точную цифру следствие установить не смогло. Неопознанные части тел похоронили на ныне несуществующем Лисестровском кладбище. Здесь похоронены не только грузчики и моряки, но и ратники и офицеры, поэтому есть возможность придать захоронению статус воинского - чтобы установить капитальный памятник и содержать его за счет бюджета.

Нынешний мемориал создан на средства, собранные покойным архангельским краеведом Львом Варфаламеевым, потомком лисестровского священника.

Член ИППО, архивист Татьяна Санакина нашла в областном государственном архиве следственное дело по взрыву. Из-за революции оно не было закончено, но расследование склонялось к варианту немецкой диверсии.

Возможный «немецкий след» подтвердил и последующий в январе 1917 года взрыв в архангельском порту Экономия. Взорвался груженый боеприпасами пароход "Семен Челюскин", погибли 70 человек.

После чего правительство Российской Империи и губернские власти перенесли опасный участок для разгрузки взрывчатых веществ из Бакарицы и Экономии в поселок Зеленец, отделенный от деревянного Архангельска Двиной, островом на реке и болотом.

- Рабочие, моряки, солдаты и офицеры погибли далеко от фронта, при разгрузке военного снаряжения для русской императорской армии. Но они отдали свои жизни ради Отечества и наш долг чтить их память не менее, чем память погибших соотечественников в других войнах. Военное время требует крепко держаться преемственности Российской Империи, СССР и Российской Федерации, без чего невозможно остановить конфликт между нынешними «белыми» и «красными», ослабляющий Россию перед внешней угрозой – подчеркнул председатель Архангельского регионального отделения ИППО Владимир Станулевич.



