В Архангельске почтили память погибших в Первой Мировой войне

105 лет назад, 11 ноября 1918 года, в 5.20, в штабном вагоне главнокомандующего вооруженных сил стран Антанты маршала Фердинанда Фоша, представители Германии подписали условия перемирия. Оно вступало в силу в 11 часов. Эта дата считается официальным окончанием Первой Мировой войны, которую в России называли Великой и Второй Отечественной.



Сегодня участники 42-х общественно-научных чтений по военно-исторической тематике «Защитники Отечества», представители регионального отделения Российского военно-исторического общества, движения "Юнармия" возложили цветы к памятному знаку на Бакарице, открытому в 2017 году в память о погибших во время взрывов в Архангельском порту в октябре 1916 и январе 1917 года.



- Это была спланированная диверсия. Взрывы огромной силы продолжались 26 октября 1916 года с 12 до 18 часов. В январе взрывы прогремели в Экономии. Целью германской разведки было парализовать работу Архангельского порта и прервать поставки для русской армии. Погибло более 600 человек, и это были люди исполнявшие свой долг, они отдали жизни за свою страну, - отметил доктор исторических наук, профессор Андрей Репневский.

В годы Первой Мировой войны в Россию северным путем из стран Антанты было доставлено более 5,5 млн тонн военных грузов, отправлено на экспорт 4,5 млн тонн. Основной грузооборот осуществлялся через Архангельск, так как Мурманский порт заработал только к концу 1916 года.



Во время взрыва 26 октября 1916 года на Бакарице и 13 января 1917 года на Экономии погибло более 900 человек, ранение получили более 1500 человек. Среди погибших было более 50 иностранцев, шестеро английских моряков похоронены на Кузнечевском кладбище. Их могилы положили начало Британскому воинскому мемориалу в Архангельске, на котором нашли вечный покой еще 226 солдат, погибших в 1918-19 годах во время гражданской войны и интервенции стран Антанты на Русском Севере. Эти боевые действия и потери (всего у союзников - порядка 1 тыс. человек) в западной историографии относят к Первой Мировой войне.

В общей сложности в армию из Архангельской губернии в 1914-16 годах было призвано 10,8 % от всех жителей, или 45,9 % всего трудоспособного мужского населения, более 52 тыс. человек. В именном списке погибших более 3,6 тыс. человек, с учетом общей статистики, вместе с умершими от ран, их число составляет порядка 6 тыс. человек. Общие потери России в Первой Мировой войне составили более 1,2 млн человек убитых и умерших от ран, более 3,8 млн человек раненых.



