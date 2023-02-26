Арктика как пример мирной дипломатии. Заметки очевидца

На прошлой неделе в торгово-промышленной Палате РФ в Москве завершилась международная конференция «Арктика -2023».

Об ее итогах специально для ИА РУСНОРД рассказал Владимир Харлов, делегат конференции, вице- президент ассоциации Северный морской путь, член рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по развитию Арктики, Антарктики и Дальнего Востока:

- Довольно давно мне не приходилось присутствовать на конференции, где были представлены практически все регионы Арктической зоны нашей страны. Делегаты конференции собрались в торгово-промышленной Палате РФ. Уже само здание на Ильинке, его добротный архитектурный внутренний дизайн всегда настраивают на серьезную вдумчивую работу. Сразу при входе на конференцию можно было увидеть рекламные стойки с большим количеством интересных профессиональных журналов по самой разнообразной Арктической тематике: от Арктического бурения нефтяных скважин до модульного строительства, от энергетики до банковского сектора. И уж как можно было обойтись без профессионального управления крупными и мегапроектами в Арктике, развития мобильной связи 6G, цифровизации , спутникового обеспечения , которыми в последнее время дополнена программа развития АЗРФ и Северного морского пути до 2035 года .

Я всегда был уверен, что без простого, понятного объяснения простым жителям Севера невозможно реализовать этих планов «громадье» и властям всех уровней , и бизнесу и науке. Потому с удовольствием общался с многочисленными представителями коренных малочисленных народов Севера от Карелии до Саха -Якутии ,Магадана, Чукотки , с представителями связи с общественностью в государственных структурах тоже. Не удивляйтесь, но это те люди, от которых в значительной степени зависит успех или неудача упомянутых уже направлений. И не только из-за активно развивающихся в мире трендов ESG,(экология, управление рисками, технология), ОСМ (отраслевая система мониторинга) , но и новых индустриальных решений в производстве хладостойкого проката, ледокольной стали, судостроения, судоремонта и инфраструктуры в АЗРФ.

На российскую Арктику, где проживает всего 2.5 млн человек обращены сейчас «взоры» не только 54 000 предприятий РФ, которые так и или иначе работают на ее развитие, но и взгляд всего мира. Арктика, Северный морской путь становятся нашими палочками -выручалочками в совершенно новой геополитической ситуации в условиях СВО. Артур Чилингаров, специальный представитель Президента Владимира Путина по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике и президент ассоциации Севморпуть в своем приветственном слове вслед за Алексеем Чекунковым , министром по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ сразу все поставил на свои места. Все мы живем на одной льдине, Россия занимает 40 процентов мировой береговой линии и развивать арктическое сотрудничество без России не получится. Россия сейчас председательствует в Арктическом Совете, куда напомним, входят страны Big Arctic 8, а также страны наблюдатели Китай, Корея, Япония, Индия Франция, Великобритания и даже Швейцария, о которой мы еще раз напомним.

Александр Акимов, руководитель рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по развитию Арктики , Антарктики и Дальнего Востока , открывая пленарную сессию по устойчивому развитию Арктических регионов РФ был предельно краток. «Иллюзий не строим, двери для международного сотрудничества оставляем открытыми, но современная ситуация заставляет нас переориентироваться на внутреннее развитие»,- сказал сенатор республики Саха-Якутия. Тут Александр Константинович никаких «Америк» не открыл. После американских и европейских санкций, основными покупателями наших ресурсов стали наши азиатские партнеры Индия и Китай. Напомню, что Северный морской путь сегодня имеет смысл при экспорте российской нефти и СПГ, объём которого составляет 85% от общего 34 млн грузопотока на СМП.

Далее один за другим слово брали докладчики инфраструктурного круглого стола, которые затрагивали самые острые и важные темы. Без обсуждения и практического решения, в отсутствии которых нам в Русской Арктике и Дальнем Востоке никуда не двинуться. Северный завоз и вечная мерзлота только на первый взгляд кажутся далекими друг от друга темами. В действительности без умелой организации завоза товаров длительного пользования ни геологам, ни нефтяникам, ни гражданским и военным жителям Арктики просто не выжить. Причем Восточная часть Северного морского пути была и остается пока нашей инфраструктурной пустыней и северный завоз 3.5-4 млн тонн грузов ежегодно в короткое время летней навигации, на зачастую устаревшем флоте осуществить совсем не просто.

Ну как не вспомнить добрым словом наших партнеров ассоциации Севморпуть Ленское объединённое речное пароходство, Северное морское пароходство, Дальневосточное морское пароходство, которые за 4 месяца с июля по октябрь стоически выдерживают невероятные нагрузки и снабжают предприятия и население Крайнего Севера углем, оборудованием, строительными материалами, нефтепродуктами, продовольственными товарами длительного пользования. В ближайшее время Госдумой будет рассмотрен федеральный закон о северном завозе, который должен поставить наконец-то все точки над «и» в решении этого совсем непростого вопроса.

Теперь о вечной мерзлоте. Она была и остается естественным фундаментом многих зданий в АЗРФ. Глобальное потепление привело к колоссальной экологической катастрофе в Норильске совсем недавно. Назрело время решения не бывало сложных и затратных инженерных решений по укреплению фундамента тысяч и тысяч Арктических зданий. Как производственных, так и жилых. Времени для раздумий немного и, как справедливо отметил экс- мэр арктической Воркуты Игорь Шпектор, «говорили об Арктике, Северном морскому пути, вечной мерзлоте много, а результатов оказалось мало».

Северный морской путь стала теперь той главной логистической артерией доставки энергоресурсов в страны Азии, без глубокого понимания которой никак нельзя двигаться дальше. Николай Остарков, ведущий эксперт аналитик ФАНУ «Востокгосплан» выступил ярко и остро: «Без умного прогнозирования объёмов перевозки по СМП, без понимания необходимого тоннажа судов и их количества, возможностей разгрузки и погрузки портов на трассе Севморпуть мы будем оставаться пустыми Арктическими мечтателями и прожектерами. Сначала здесь нужно разобраться с судоремонтом и судостроением, ввести для них нулевую ставку НДС. Начать же строить новые Арктические суда нужно немедленно . А уж потом думать об их окупаемости»,- другого нам не дано подвел итог своего выступления Николай Александрович .

«Международный» круглый стол «Арктика -2023» вел Николай Корчунов, наш Арктический посол и активный спикер конференций АСМП. Выступление Николая Викторовича лично меня приятно удивило. Мы привыкли к МИДовским брифингам Марии Захаровой и немного устали от её антизападной риторики.

Арктический посол был конструктивен, реалистичен и позитивен. «Россия международное сотрудничество в Арктике поддерживает, как со странами Арктического Совета так и со всеми его наблюдателями»- уверенно объявил российским делегатам и международным гостям из Индии, Вьетнама, Турции, Китая господин Корчунов. Старшее должностное лицо РФ в Арктическом Совете напомнил, что той же Швейцарии именно российская дипломатия помогла получить статус наблюдателя в Арктическом Совете и работу с новыми возможными союзниками в Арктике нужно продолжать. Арктический посол настоятельно рекомендовал государственным органам АЗРФ твердо усвоить, что российских ученых, вовлеченных в международные проекты в Арктике по праву можно назвать «научными дипломатами.» Чувствовалось, что Послу России в Арктики было приятно сообщить всем нам, что заключительным этапом нашей председательства в АС в мае станет молодёжный форум , куда обязательно будет приглашена и молодежь из RAIPON-Российской ассоциаций КМНС и Дальнего Востока и все организации first nations- организации коренных народов со всего Арктического мира.

Побольше бы таких инициатив, где молодежь Арктического мира встречается друг с другом «на одной льдине». Тогда будет проще найти положительные решения в нынешней геополитической ситуации. Всем понятно, что Украина не будет длиться вечно, а что же будет после?

И уж совсем показался мне оригинальным объявленный Николаем Викторовичем способ передачи Российской Федерации Королевству Норвегии председательство в Арктическом совете. «Не приедут норвежцы, ну и ладно. Тогда передадим в мае 2023 года норвежским коллегам оригинальную скульптурную композицию, сделанную из бивня мамонта должностному норвежскому лицу»- с доброй и по дипломатически хитрой улыбкой объявил, нам делегатам «Арктики-2023», Российский Посол в Арктике Корчунов.

Круглый стол Арктических городов был интересен новыми строительными технологическими решениями. Новая стратегия под лозунгом «В Арктике нам жить!» вместо вахтовой доктрины наконец- то и здесь дала положительные результаты. Валерий Авдеев глава Мезенского района Архангельской области не раз говорил мне: «С кем останемся и для кого строим школы, больницы, детские сады, если продолжим безумную политику переселения работоспособного населения с Крайнего Севера?». Валерия Александровича не было на форуме «Арктика -2023» в Москве, но его коллеги Главы Администраций из Чукотки, Мурманска, Таймыра, Магадана, Саха-Якутии, Эвенкийского национального района говорили мне то же самое. Арктика должна стать домом для тех, кто родился на Севере и тех, кто приехал туда всерьез и надолго.

Были круглые столы по полярной авиации, новым Арктическим технологическим материалам, цифровизации, энергетической и экологической безопасности. Наверное, это должно стать отдельной статьей.

А мы должны помнить о главном. О Человеке в Арктике, который должен иметь комфортную среду обитания и уж точно должен иметь более высокий уровень жизни, чем на Большой земле. Тогда тревожная пока демографическая ситуация в АЗРФ начнет исправляться. Тогда суровые северные условия не будут пугать молодых приезжать на Север. Здесь станут зарабатывать достойную зарплату соразмерную с высокими арктическими ценами, создавать семьи , покупать жилье за субсидированную арктическую ипотеку в 1-2 процента и в конце концов укреплять наши Арктические окраины, границы.

И еще одно пожелание. Хорошо бы, чтобы мой призыв услышали журналистская, режиссерская братия. И тогда фильмы, книги о романтике Севера, как было раньше, позовут туда молодежь.

И уж точно наведут на мысль организаторов провести следующую конференцию «Арктика -2024» точно не в Москве. А где -нибудь либо в Салехарде, а еще лучше в самом успешном Арктическом энергетическом проекте мира ПАО НОВАТЕК Ямал-СПГ в порту Сабетта, либо в моем родном поморском Архангельске, либо в гостеприимном Нарьян-Маре, необычном Петрозаводске, либо в по- настоящему арктических Якутске, Магадане, Дудинке (Таймыр) или в самом большом Арктическом городе мира - Мурманске. Почему нет? Уверен, ни региональные власти Арктических регионов, ни Полярные региональные авиалинии не будут против.

(на фото: Владимир Скоропупов, Председатель правления РООСПОЛ-Москва; Владимир Харлов, вице-президент АСМП; Александр Акимов, сенатор Саха-Якутии, рук. рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по развитию Арктики, Антарктики и Дальнего Востока)