Губернатор Цыбульский поделился своим мастер-планом развития Поморья

Миссия проекта Архангельской области – сохраняя историю, создать будущее, заявил губернатор региона Александр Цыбульский в рамках Арктического дня, организованного ВЭБ.РФ на площадке ПМЭФ.



«Важно сказать о той миссии, которую мы видим для себя определяющей в этой работе, её можно обозначить словами: «Сохраняя историю, создаем будущее». Это отражает уникальную характеристику Архангельской области в силу её исторического развития: у нас есть города, которые старше Москвы, – здесь люди жили испокон веков, и нам важно сохранять эту историю и знакомить с ней гостей», – отметил Цыбульский.



При этом прошлое идёт рука об руку с будущим, добавил губернатор. Молодёжь ждёт новых решений и самых современных условий для жизни. Задача власти – сделать Крайний Север не только территорией вызова и сильных людей, но и «местом силы», предоставляющим возможности для самореализации.



«Сформировать сбалансированную систему развития Архангельской агломерации с привлечением на территорию новых инвесторов в обозначенные экономические ниши с учётом интересов всех заинтересованных сторон – главная задача, которую ставит перед собой регион при формировании мастер-плана», – подчеркнул глава региона.



Также Цыбульский рассказал о росте турпотока: только за прошлый год он увеличился на 60%. В ближайшее время регион планирует перешагнуть планку в миллион туристов в год.



Разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны началась в феврале 2024 года. Работа выполняется по поручению Президента России Владимира Путина. Главная задача – обеспечить привлекательность проектов, реализуемых в Арктике для высококвалифицированных молодых специалистов.