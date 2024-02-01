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Губернатор Цыбульский поделился своим мастер-планом развития Поморья

Миссия проекта Архангельской области – сохраняя историю, создать будущее, заявил губернатор региона Александр Цыбульский в рамках Арктического дня, организованного ВЭБ.РФ на площадке ПМЭФ.

 «Важно сказать о той миссии, которую мы видим для себя определяющей в этой работе, её можно обозначить словами: «Сохраняя историю, создаем будущее». Это отражает уникальную характеристику Архангельской области в силу её исторического развития: у нас есть города, которые старше Москвы, – здесь люди жили испокон веков, и нам важно сохранять эту историю и знакомить с ней гостей», – отметил Цыбульский.

 При этом прошлое идёт рука об руку с будущим, добавил губернатор. Молодёжь ждёт новых решений и самых современных условий для жизни. Задача власти – сделать Крайний Север не только территорией вызова и сильных людей, но и «местом силы», предоставляющим возможности для самореализации.

 «Сформировать сбалансированную систему развития Архангельской агломерации с привлечением на территорию новых инвесторов в обозначенные экономические ниши с учётом интересов всех заинтересованных сторон – главная задача, которую ставит перед собой регион при формировании мастер-плана», – подчеркнул глава региона.
  
 Также Цыбульский рассказал о росте турпотока: только за прошлый год он увеличился на 60%. В ближайшее время регион планирует перешагнуть планку в миллион туристов в год.
  
 Разработка мастер-плана развития городов Арктической зоны началась в феврале 2024 года. Работа выполняется по поручению Президента России Владимира Путина. Главная задача – обеспечить привлекательность проектов, реализуемых в Арктике для высококвалифицированных молодых специалистов.

06 июнь 18:02 | : Политика

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