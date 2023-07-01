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Александр Цыбульский рассказал о задачах программы "Вместе мы сильнее"

Программа стратегического развития региона «Вместе мы сильнее» была принята в 2020 году сроком на пять лет. Внести предложения в программу мог любой желающий.  Она послужила основой для положительных изменений, которые происходят в Архангельской области. Однако, за прошедшие 3 года изменилась экономическая, политическая ситуация в стране и в мире, и программа также является гибким документом и может претерпевать изменения.

«Большинство объектов, проектов, задач, которые сегодня мы выполняем, — часть этой программы, которая тогда, как вы помните, была вместе с жителями разработана. Жизнь не стоит на месте, меняются обстоятельства, и даже по сравнению с 2020 годом мы прошли уже много новых этапов и внутри страны, и в геополитическом плане тоже сильно изменилась ситуация. Поэтому, конечно, на 100 процентов сохранять этот документ как некую догму, которая не может быть изменена, нельзя. В нее периодически вносятся изменения, и она точно является такой дорожной картой для нашей деятельности, для бюджетного процесса», — рассказал губернатор региона Александр Цыбульский.

Программа «Вместе мы сильнее» стала основой для составления народной программы «Единой России» в области. Губернатор Поморья также рассчитывает, что ее возьмет на вооружение и будущий состав областного Собрания.

Напомним, программа «Вместе мы сильнее» состоит из нескольких основных направлений: создание комфортных условий для жизни, здоровьесбережение, социально-экономическое развитие и инфраструктурные проекты, обеспечение открытого диалога с людьми.

30 август 08:13 | : Политика

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